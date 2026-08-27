Sandro Alex vai expandir subsídio de valor de entrada de imóveis para mais 60 mil famílias

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

O candidato do PSD ao Governo do Paraná, Sandro Alex, tem em seu Plano de Governo a promessa de expandir a modalidade do Valor de Entrada do Casa Fácil para chegar a mais 60 mil famílias. O programa concede um subsídio de R$ 20 mil para famílias com renda de até quatro salários mínimos complementando os financiamentos do Minha Casa, Minha Vida.

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O Valor de Entrada é a principal modalidade do Casa Fácil, com projetos em mais de 100 municípios. A iniciativa teve tanto sucesso que foi ampliada para alcançar também o público idoso. No Valor de Entrada – Terceira Idade, o Governo do Estado concede subsídios de R$ 80 mil para que pessoas com idade entre 60 e 70 anos consigam financiar suas moradias.

Sandro Alex destacou que apenas essa vertente do programa já atendeu 111 mil famílias com investimento de cerca de R$ 1,2 bilhão do Estado. São mais de mil empreendimentos gerados pela iniciativa privada a partir desse programa, com circulação de mais de R$ 26 bilhões na indústria da construção civil, com reflexos diretos no PIB paranaense.

“O Casa Fácil se tornou referência no Brasil em política habitacional por facilitar o acesso à casa própria de maneira simples e criativa. Mais do que a realização de um sonho, o programa também ajuda a movimentar a economia. Esse dinheiro investido pelo Estado retorna em pouco tempo em impostos com o aumento do volume de obras e projetos. Cada empreendimento construído impacta diretamente no mercado da construção civil e na geração de empregos”, afirma Sandro Alex. Continua após a publicidade

O Valor de Entrada também funciona como uma garantia para viabilizar a execução de novos empreendimentos em todas as cidades do Paraná. Esse novo investimento de 60 mil moradias será feito com uma nova contratação de crédito junto Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)

“Nós vamos incentivar um grande programa implementado na gestão do PSD e que deu certo. Nós ajudamos a construir o sonho dos paranaenses. Eles recebem recursos do Estado sem necessidade de devolução para comprar a casa própria, um dos principais sonhos de todas as famílias. Isso gera segurança, qualidade de vida e permite um planejamento mais detalhado dessas famílias. O Paraná tem algumas das melhores cidades do País por meio de programas como esse”, complementa Sandro Alex.

Modelo nacional

Um estudo divulgado em junho desse ano apontou que essa modalidade do Casa Fácil Paraná respondeu por 35% do total dos subsídios vinculados ao Minha Casa, Minha Vida em todo o País em 2024. Pelo menos 16 estados e cidades brasileiros adotaram o modelo habitacional paranaense, pioneiro na concessão de subsídio para abatimento da entrada do imóvel.

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Apenas em 2024 o programa investiu R$ 301,5 milhões em subsídios para famílias de 15.076 unidades habitacionais comercializadas no Paraná. O Casa Paulista, do estado de São Paulo, por exemplo, destinou R$ 246,8 milhões em subsídios, o equivalente a 28,5% do total no País, enquanto que o Morar Bem, de Pernambuco, utilizou R$ 128,7 milhões (15%). Os números do Paraná também foram expressivos no ano passado. O Casa Fácil respondeu por 26% do total nacional, também ocupando a liderança nessa política habitacional.