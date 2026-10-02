Mulher é presa tentado esconder “gato” de energia da polícia no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ANDIRÁ - Uma mulher foi presa em flagrante nesta quinta-feira (1º), em Andirá, após ser flagrada destruindo parte de uma parede de uma residência onde a Polícia Civil investigava um suposto furto de energia elétrica. Segundo a PCPR, a ação teria como objetivo eliminar vestígios da ligação clandestina encontrada no imóvel.

O caso aconteceu no bairro Jardim Paulino Dalaqua e começou a ser investigado após uma denúncia apontar a existência de uma ligação irregular de energia elétrica na residência.

O endereço já era conhecido pelas autoridades. Em uma ocorrência anterior, um homem de 30 anos que mora no imóvel havia sido preso em flagrante por furto de água.

Durante a nova ação policial, os agentes abordaram os moradores para apurar a denúncia. Segundo a PCPR, o homem investigado teria desobedecido à ordem policial e fugido do local em um Audi A3.

Conforme as informações policiais, ele deixou o endereço dirigindo em alta velocidade pelas vias públicas. Equipes realizaram buscas pela região, mas o suspeito não foi localizado.

Após a fuga, técnicos da empresa responsável pelo fornecimento de energia realizaram uma vistoria no padrão instalado na residência.

Durante a inspeção, foi identificado um mecanismo que, segundo a polícia, era utilizado para desviar a corrente elétrica e evitar o registro regular do consumo. A situação foi caracterizada pela PCPR como furto de energia mediante fraude.

Enquanto as diligências ainda estavam em andamento no imóvel, os policiais perceberam uma nova movimentação.

De acordo com o delegado Denner Roque, a mãe do homem investigado começou a destruir parte de uma parede divisória da residência.

“Durante as diligências, os policiais flagraram a mãe do investigado destruindo parte de uma parede divisória do imóvel. A ação teria como objetivo eliminar vestígios relacionados ao desvio de energia”, explicou o delegado.

Diante da situação, a mulher recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de fraude processual e foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

A Polícia Civil continua realizando diligências para localizar o homem que fugiu durante a abordagem.

Caso seja localizado, segundo a PCPR, ele poderá responder pelos crimes de furto qualificado mediante fraude, desobediência e direção perigosa.

A investigação também deve prosseguir para esclarecer as circunstâncias da ligação clandestina encontrada na residência e a participação dos envolvidos no caso.