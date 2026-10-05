Jovem do Norte Pioneiro morre em acidente com moto em Arapongas

Redação - Marcelo Aguiar

ANDIRÁ - Uma jovem moradora do município de Andirá, no Norte Pioneiro, morreu vítima de um grave acidente de trânsito registrado na tarde deste domingo (04) na rodovia PR444 em Arapongas. Ela estava em uma motocicleta que foi atingida por um carro. Um homem que conduzia a moto ficou em estado grave e o condutor do veículo foi preso após fugir do local.

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De acordo com as informações apuradas pela reportagem da rádio Paiquere FM, o acidente aconteceu na rodovia PR444 no trecho que passa pelo município de Arapongas. As vítimas estavam em uma motocicleta que foi atingida por um VW Fox após o condutor do veículo realizar uma conversão irregular na rodovia.

Com a violência do impacto, as vítimas sofreram uma queda que ocasionou ferimentos graves. A jovem identificada como Amanda Duque, moradora de Andirá, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o homem que conduzia a moto, ainda não identificado, teve ferimentos graves.

Após o acidente, o condutor do veículo fugiu do local sem prestar socorro as vítimas. Com isso, a equipe da Guarda Civil Municipal realizou diligências e conseguiu identificar o veículo que transitou pela cidade danificado com as marcas do acidente. Com isso, os agentes chegaram até a residência onde o automóvel foi localizado. Os pais do jovem foram informados sobre a situação e o rapaz foi preso.

Segundo informações obtidas junto a CGM, o condutor relatou que não teria percebido a gravidade do acidente e não sabia que a jovem havia morrido.

Frente aos fatos, o condutor e o veículo foram encaminhados a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso. Já o corpo da vítima fatal foi recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal). Até o fechamento desta edição, não foram divulgadas maiores informações sobre o quadro clínico do condutor da moto.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.