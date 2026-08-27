Eclipse lunar poderá ser visto no Paraná nesta quinta (27); fenômeno terá 96% da Lua encoberta

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Quem olhar para o céu do Paraná na noite desta quinta-feira (27) terá a oportunidade de acompanhar um dos fenômenos astronômicos mais impressionantes do ano. Um eclipse lunar parcial será visível no Estado e avançará pela madrugada de sexta-feira (28), chegando muito perto de encobrir completamente a Lua.

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O fenômeno começa às 22h24, com a entrada da Lua na região de penumbra da Terra. A mudança ficará mais evidente a partir das 23h34, quando terá início a fase parcial e o satélite natural começará a entrar na umbra, a parte mais escura da sombra projetada pelo planeta.

O momento mais aguardado está previsto para 1h13 de sexta-feira. No auge do eclipse, 96,2% do disco lunar estará encoberto pela sombra da Terra, fazendo com que apenas uma pequena faixa permaneça iluminada diretamente pelo Sol.

Apesar da intensidade do fenômeno, tecnicamente ele continuará sendo classificado como eclipse parcial. Isso acontece porque a Lua não ficará completamente dentro da umbra terrestre.

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“Será um eclipse parcial da Lua, mas praticamente total, pois a Lua adentrará um pouco mais de 96% na sombra da Terra projetada no espaço”, explica o astrônomo Amauri José da Luz Pereira.

Lua não ficará totalmente vermelha

Diferentemente de um eclipse lunar total, desta vez a Lua não deverá apresentar integralmente o característico tom avermelhado que popularizou o fenômeno conhecido como “Lua de Sangue”. Ainda assim, devido à grande parcela do disco lunar atingida pela sombra, o evento promete proporcionar uma mudança bastante perceptível no céu.

Outra vantagem é que não será necessário nenhum equipamento especial para acompanhar o eclipse. Diferentemente dos eclipses solares, a observação da Lua pode ser feita diretamente e com segurança a olho nu. Telescópios e binóculos podem melhorar a experiência, mas não são necessários.

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A principal condição para acompanhar o espetáculo será o tempo: nuvens ou chuva poderão prejudicar ou impedir a visualização em algumas regiões.

Veja os horários do eclipse

O fenômeno terá duração de mais de cinco horas, considerando todas as suas etapas. Confira:

22h24 – quinta-feira (27): início da fase penumbral;

23h34 – quinta-feira (27): início da fase parcial;

1h13 – sexta-feira (28): ponto máximo, com 96,2% da Lua encoberta;

2h52 – sexta-feira (28): fim da fase parcial;

4h02 – sexta-feira (28): encerramento da fase penumbral.

Para quem não conseguir acompanhar o fenômeno devido às condições meteorológicas, o Observatório Nacional realizará uma transmissão ao vivo pelo YouTube a partir das 23h. O programa “O Céu em sua Casa” contará com a participação de astrônomos profissionais e amadores de diferentes regiões do Brasil, sob condução da astrônoma Josina do Nascimento.

Assim, se o céu colaborar, a madrugada de quinta para sexta-feira terá um espetáculo raro para os paranaenses: por alguns minutos, praticamente toda a Lua estará mergulhada na sombra da Terra.

Com informações de G1 Paraná.