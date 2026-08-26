Onça-parda resgatada em cidade da região é devolvida à natureza após tratamento

Redação - Folha Extra

CORNÉLIO PROCÓPIO - Uma onça-parda resgatada na região de Cornélio Procópio, no Norte do Paraná, foi devolvida à natureza na manhã desta terça-feira (25), após passar por cinco dias de atendimento clínico e reabilitação no Hospital Veterinário da UniFil, em Londrina. A soltura ocorreu em uma área de reserva protegida indicada pelo Instituto Água e Terra (IAT), onde o animal poderá permanecer em ambiente natural.

Continua após a publicidade

A fêmea jovem foi resgatada na quinta-feira (20), depois de ser encontrada presa em uma armadilha instalada por um produtor rural. Segundo as informações repassadas pelas autoridades, a estrutura havia sido montada com o objetivo de capturar um cachorro que estaria atacando galinhas na propriedade.

Após o resgate, a onça-parda foi encaminhada ao Hospital Veterinário da UniFil para avaliação e acompanhamento. Durante o período de atendimento, a equipe realizou os cuidados necessários para verificar as condições físicas do animal e sua capacidade de retornar ao ambiente natural.

A médica veterinária e coordenadora do Hospital Veterinário, Daniela Martina, informou que a onça apresentou boas condições de saúde e manteve os comportamentos necessários para sobreviver na natureza. O animal tem aproximadamente um ano de idade e pesa cerca de 30 quilos.

Continua após a publicidade

De acordo com a veterinária, a recuperação permitiu que o felino fosse considerado apto para a soltura. O transporte até a área de reserva foi realizado em uma caixa apropriada, utilizada para garantir a segurança do animal durante o deslocamento.

A operação contou com a participação do IAT e da Polícia Ambiental, desde o resgate até a devolução da onça ao ambiente natural. A escolha do local foi feita pelo órgão ambiental estadual, levando em consideração as condições adequadas para a permanência do animal.

O Hospital Veterinário da UniFil é credenciado pelo Governo do Paraná como Centro de Apoio à Fauna Silvestre (CAFS) e atua no atendimento e na reabilitação de animais silvestres encontrados em situação de risco na região.

Continua após a publicidade

A onça-parda é uma espécie nativa do Paraná e possui ampla distribuição pelo território brasileiro. Após a soltura, o animal passou a ser monitorado de acordo com os procedimentos adotados pelas equipes responsáveis pela fauna silvestre.