Onça-parda resgatada em cidade da região é devolvida à natureza após tratamento

Animal foi resgatado em Cornélio Procópio e passou por reabilitação na Unifil de Londrina antes de ser solta em uma reserva protegida

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com Tá no Site
26/08/2026 às 14h55
Onça-parda resgatada em cidade da região é devolvida à natureza após tratamento
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

CORNÉLIO PROCÓPIO - Uma onça-parda resgatada na região de Cornélio Procópio, no Norte do Paraná, foi devolvida à natureza na manhã desta terça-feira (25), após passar por cinco dias de atendimento clínico e reabilitação no Hospital Veterinário da UniFil, em Londrina. A soltura ocorreu em uma área de reserva protegida indicada pelo Instituto Água e Terra (IAT), onde o animal poderá permanecer em ambiente natural.

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A fêmea jovem foi resgatada na quinta-feira (20), depois de ser encontrada presa em uma armadilha instalada por um produtor rural. Segundo as informações repassadas pelas autoridades, a estrutura havia sido montada com o objetivo de capturar um cachorro que estaria atacando galinhas na propriedade.

Após o resgate, a onça-parda foi encaminhada ao Hospital Veterinário da UniFil para avaliação e acompanhamento. Durante o período de atendimento, a equipe realizou os cuidados necessários para verificar as condições físicas do animal e sua capacidade de retornar ao ambiente natural.

A médica veterinária e coordenadora do Hospital Veterinário, Daniela Martina, informou que a onça apresentou boas condições de saúde e manteve os comportamentos necessários para sobreviver na natureza. O animal tem aproximadamente um ano de idade e pesa cerca de 30 quilos.

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De acordo com a veterinária, a recuperação permitiu que o felino fosse considerado apto para a soltura. O transporte até a área de reserva foi realizado em uma caixa apropriada, utilizada para garantir a segurança do animal durante o deslocamento.

A operação contou com a participação do IAT e da Polícia Ambiental, desde o resgate até a devolução da onça ao ambiente natural. A escolha do local foi feita pelo órgão ambiental estadual, levando em consideração as condições adequadas para a permanência do animal.

O Hospital Veterinário da UniFil é credenciado pelo Governo do Paraná como Centro de Apoio à Fauna Silvestre (CAFS) e atua no atendimento e na reabilitação de animais silvestres encontrados em situação de risco na região.

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A onça-parda é uma espécie nativa do Paraná e possui ampla distribuição pelo território brasileiro. Após a soltura, o animal passou a ser monitorado de acordo com os procedimentos adotados pelas equipes responsáveis pela fauna silvestre.

Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
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Cornélio Procópío - PR
Cornélio Procópío - PR
Cornélio Procópio é um município do norte do Paraná, fundado em 15 de fevereiro de 1938. Reconhecido como polo regional em educação, comércio e serviços, possui infraestrutura completa, incluindo hospitais, escolas e universidades. Sua economia é diversificada, destacando-se agricultura, pecuária e pequenas indústrias. A cidade preserva tradições culturais e oferece qualidade de vida, unindo desenvolvimento urbano, progresso econômico, cultura e acolhimento à população da região.
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