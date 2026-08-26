Sandro Alex recebe propostas da Fiep e apresenta planejamento com investimentos para o setor industrial

Assessoria

POLÍTICA - O candidato do PSD ao Governo do Paraná, Sandro Alex, participou nesta terça-feira (25) do Encontro com os Candidatos da Federação das Indústrias (Fiep) durante a Expo + Indústria 2026, no Expotrade Convention Center, em Pinhais. Ele apresentou propostas do seu Plano de Governo, falou sobre sua trajetória na política, as obras que construiu na gestão de Ratinho Júnior e recebeu um documento com projetos defendidos pela entidade.

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Sandro Alex também destacou que a indústria está em expansão no Paraná desde o início da gestão do PSD e que faz parte de um time que é parceiro do segmento. Em 2025, a indústria respondeu por 24,1% do PIB paranaense e gerou R$ 184 bilhões em valor adicionado, um recorde histórico. Além disso, esse valor cresceu cerca de 9,7% ao ano, em média, desde 2019.

Sandro Alex afirmou que entre 2018 e 2025 o número de indústrias cresceu 24% no Paraná, passando de 34.323 para 42.588. No segundo trimestre de 2026, o setor reunia cerca de 1,03 milhão de trabalhadores, ajudando a impulsionar a menor taxa de desemprego da história do Estado, também alcançada durante a gestão de Ratinho Júnior.

“De maneira geral o nosso time sempre trabalhou ao lado da Fiep e do setor produtivo. Os anseios do segmento são os nossos. Por isso saúdo a iniciativa de construção coletiva da Política Industrial para o Paraná (PIP), que de maneira geral já está amparada no Plano de Governo que construímos com a sociedade”, disse.

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O candidato do PSD também apresentou suas credenciais e os compromissos da chapa que forma ao lado de Rafael Greca (MDB). “Eu combato o atraso, que a indústria também combate. E também combato o burocrata. Aqueles que querem só rever contratos e travar processos. Eu sou um construtor. Reorganizamos o Porto do Paraná, com concessões e recorde de movimentação. E agora eu quero participar ativamente da concessão ferroviária federal para melhorar nossas ferrovias” disse.

“Eu fiz parte da infraestrutura do Paraná, que estava paralisada em 2018. A grande chaga do Estado era a concessão, e realizamos o maior pacote de leilões da América Latina, inclusive com apoio da Fiep. Agora temos 1,8 mil quilômetros contratados em duplicações. Por 20 anos isso foi objeto de demagogia. Agora estamos mostrando que infraestrutura muda a indústria”, complementou.

Sandro Alex também destacou a formação de qualidade ofertada na rede estadual e para empregados das indústrias, inclusive com o sistema S, citando que 50% da receita do Senai hoje em dia é fruto de contratos de formação com o Estado.

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“Nós somos parceiros de primeira ordem do setor produtivo na política de formação qualificada. Primeiro na base, com computação, IA, cooperativismo, educação financeira e mais de 800 colégios com ensino profissionalizante na rede estadual. Mas também para apoio às indústrias. Nós temos programas, bolsas e carretas de formação em todo o Estado”

“O que a Fiep está propondo, uma política participativa, foi o que fiz com a Fiep ao longo desses anos. O Paraná se transformou na quarta maior economia. Os gaúchos estavam na frente dos paranaenses. E se mantivermos esse ritmo vamos passar Minas Gerais. Esse é meu objetivo. Sou candidato para servir e fazer o Paraná líder nacional. Ninguém começa grande e nós sabemos como avançar”, afirmou.

Fundo soberano

Sandro Alex também destacou as premissas do Fundo Soberano do Estado para vencer os desafios impostos pela reforma tributária e o fim das políticas de incentivo fiscal. Ele é vinculado à Secretaria de Estado da Fazenda e tem como missão o promover autonomia fiscal, crescimento econômico, mitigação de ciclos econômicos, financiamento de cadeias produtivas estratégicas e enfrentamento de emergências públicas.

Ele conta com 10% das aplicações financeiras do Tesouro Estadual, mas também venda de ativos financeiros, royalties e outros ativos previstos em lei, parte do Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais da União e receitas que antes eram destinadas a incentivos fiscais. O fundo será uma das plataformas estaduais para atrair investimentos com a implementação do IBS.

Energia

Sandro Alex também propôs a implementação de uma Secretaria de Energia no Governo do Estado porque o Paraná produz 10% da energia do Brasil e está na vanguarda da transição energética verde.

“Nós trabalhamos com biometano, biogás, hidrogênio, com a Itaipu Binacional e precisamos rediscutir os royalties de exploração de petróleo. E além disso queremos manter o processo de modernização da Copel, empresa que sempre trabalhou no limite e com o crescimento do Estado tirou do papel investimentos históricos”

Ele também destacou que no passado se construía uma subestação a cada quatro anos, e agora o ciclo do PSD no governo estadual vai entregar 45, além de mais 50 planejadas. “Os investimentos chegam a R$ 23 bilhões. São esses investimentos que vão garantir a eficiência energética que precisamos. É com trabalho que a gente avança na indústria”, complementou.

Política industrial

Sandro Alex recebeu a Política Industrial para o Paraná (PIP), uma agenda estratégica que reúne prioridades e ações para ampliar a produtividade e a competitividade da indústria. A elaboração da proposta incorporou contribuições dos Conselhos Temáticos, Setoriais e Regionais da Fiep.

Entre os temas contemplados estão segurança jurídica, simplificação burocrática, tributação competitiva, atração de investimentos, financiamento, inserção internacional, segurança energética, logística, áreas industriais estruturadas, conectividade, sustentabilidade, formação e qualificação profissional, atualização tecnológica, inovação e transformação digital.