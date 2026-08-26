Filha é presa após ameaçar cortar a língua da própria mãe que é idosa

Redação - Folha Extra

CORNÉLIO PROCÓPIO - Uma mulher de 33 anos foi presa após agredir e ameaçar cortar a língua da própria mãe, uma idosa de 73 anos. A prisão aconteceu na tarde da terça-feira (25) em Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro, após a suspeita jogar a idosa ao chão.

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 17h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência onde uma idosa havia sido agredida e ameaçada pela própria filha. Diante do chamado, os agentes foram até a Rua Cristiano Altamiro de Assis para averiguar a situação.

No local, a mulher contou que sua filha faz diversos tipos de ameaças contra ela, além de lhe tratar mal e xingar com frequência. Nesta data, as duas tiveram uma discussão, momento em que a jovem pegou a idosa pelos cabelos a derrubando ao chão. Devido as agressões, a idosa disse que sentiu muitas dores nas costas e foi para casa de familiares buscar ajuda.

Frente aos fatos, os policiais foram até o endereço da suspeita onde a mulher negou os fatos. Porém, a idosa mostrou a equipe um áudio onde a filha xingava a mãe e dizia que iria cortar a língua da idosa enquanto ela dormia.

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Frente aos fatos, a suspeita foi presa e ambas as partes foram encaminhadas a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.