Filha é presa após ameaçar cortar a língua da própria mãe que é idosa

Situação foi registrada no município de Cornélio Procópio e vítima de 73 anos ficou ferida após ser jogada ao chão

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
26/08/2026 às 14h23
Filha é presa após ameaçar cortar a língua da própria mãe que é idosa
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

CORNÉLIO PROCÓPIO - Uma mulher de 33 anos foi presa após agredir e ameaçar cortar a língua da própria mãe, uma idosa de 73 anos. A prisão aconteceu na tarde da terça-feira (25) em Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro, após a suspeita jogar a idosa ao chão.

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 17h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência onde uma idosa havia sido agredida e ameaçada pela própria filha. Diante do chamado, os agentes foram até a Rua Cristiano Altamiro de Assis para averiguar a situação.

No local, a mulher contou que sua filha faz diversos tipos de ameaças contra ela, além de lhe tratar mal e xingar com frequência. Nesta data, as duas tiveram uma discussão, momento em que a jovem pegou a idosa pelos cabelos a derrubando ao chão. Devido as agressões, a idosa disse que sentiu muitas dores nas costas e foi para casa de familiares buscar ajuda.

Frente aos fatos, os policiais foram até o endereço da suspeita onde a mulher negou os fatos. Porém, a idosa mostrou a equipe um áudio onde a filha xingava a mãe e dizia que iria cortar a língua da idosa enquanto ela dormia.

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Frente aos fatos, a suspeita foi presa e ambas as partes foram encaminhadas a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.

Foto: Divulgação.
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Cornélio Procópío - PR
Cornélio Procópío - PR
Cornélio Procópio é um município do norte do Paraná, fundado em 15 de fevereiro de 1938. Reconhecido como polo regional em educação, comércio e serviços, possui infraestrutura completa, incluindo hospitais, escolas e universidades. Sua economia é diversificada, destacando-se agricultura, pecuária e pequenas indústrias. A cidade preserva tradições culturais e oferece qualidade de vida, unindo desenvolvimento urbano, progresso econômico, cultura e acolhimento à população da região.
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