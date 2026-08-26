Paraná entra em alerta para tempestades nesta quarta-feira

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O Paraná está sob alerta para tempestades nesta quarta-feira (26), em um dia marcado por instabilidade, possibilidade de chuva e ocorrência de trovoadas em diferentes regiões. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso de perigo potencial válido para todo o estado, chamando atenção principalmente para a possibilidade de temporais isolados ao longo do dia.

Continua após a publicidade

A mudança nas condições do tempo está associada à atuação de uma área de baixa pressão. O sistema contribui para aumentar a formação de nuvens carregadas e favorece episódios de chuva acompanhados de descargas elétricas.

De acordo com o Inmet, as primeiras chuvas devem ocorrer de maneira isolada durante a manhã. A tendência é de intensificação das instabilidades a partir da tarde, quando aumenta a possibilidade de chuva acompanhada de trovoadas.

À noite, o cenário começa a mudar. Enquanto as instabilidades devem ficar mais concentradas entre as regiões Norte e Leste do Paraná, no Oeste a tendência é de redução gradual das áreas de chuva, embora ainda possam ocorrer precipitações isoladas.

Continua após a publicidade

Além da chuva, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) indica elevação das temperaturas ao longo desta quarta-feira. Com isso, apesar do tempo instável, a tarde deve apresentar sensação mais aquecida em diferentes pontos do estado.

Quinta-feira terá mudança no cenário

Na quinta-feira (27), a aproximação de um novo sistema frontal deve aumentar a nebulosidade sobre a Região Sul do Brasil. No Paraná, a previsão indica possibilidade de chuva isolada principalmente no Sudeste e no Litoral.

Nas demais regiões paranaenses, o céu deve continuar com bastante nebulosidade, mas sem expectativa de volumes significativos de chuva.

Continua após a publicidade

A mudança mais expressiva está prevista para sexta-feira (28), quando o tempo firme volta a predominar em praticamente todo o Paraná. A presença do sol aumenta e a possibilidade de chuva diminui consideravelmente.

Calor volta a ganhar força

Com o retorno do tempo mais estável, as temperaturas também devem avançar. Segundo o Simepar, o aquecimento será mais intenso principalmente nas regiões Oeste, Noroeste e Norte.

No Norte do Paraná, as máximas podem superar os 30°C na sexta-feira, deixando a tarde com sensação de calor e abafamento.

Assim, o estado deve atravessar uma sequência de mudanças rápidas no tempo nos próximos dias: começa esta quarta-feira sob risco de tempestades e trovoadas, passa por um período de maior nebulosidade na quinta e chega à sexta-feira com predomínio de sol e temperaturas mais elevadas.