Maria Victoria reúne lideranças de 80 cidades, Sandro Alex, Alexandre Curi e Ratinho Júnior e dá a largada na campanha

O evento lotou o salão do clube Urca e contou com a presença do governador Ratinho Júnior (PSD) e dos candidatos ao governo Sandro Alex (PSD) e ao Senado Alexandre Curi (Rep). Foto: Assessoria

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

Com a presença de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças de mais de 80 municípios de todas as regiões do Estado, a deputada estadual Maria Victoria (PP) lançou sua campanha neste domingo (23), em Curitiba. O evento lotou o salão do clube Urca e contou com a presença do governador Ratinho Júnior (PSD) e dos candidatos ao governo Sandro Alex (PSD) e ao Senado Alexandre Curi (Rep).

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"Não tenho palavras pra expressar a minha gratidão em ver aqui tantos amigos, a minha família, líderes, prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, vice-prefeitas, vereadores vereadoras, lideranças queridas de oitenta municípios do estado do Paraná, hoje aqui representados.", afirmou.

Maria Victoria listou as principais conquistas alcançadas nos últimos anos: a construção do Hospital da Criança em Maringá, a ampliação do teste do pezinho que saltou de 7 para 51 doenças diagnosticadas e a implantação do inglês nas escolas municipais a partir do 1º ano. Aprovou mais de 160 lei, destinou cerca de R$ 700 milhões para obras e investimentos em mais 170 cidades de toda as regiões.

"Fizemos muito com o apoio do governador Ratinho Jr, mas ainda temos muito a fazer. Vou trabalhar por mais hospitais pediátricos no interior, obras nas cidades e construções de casas regionais do autista, para dar suporte as mães e famílias atípicas", adiantou. Continua após a publicidade

DEPOIMENTOS

O governador Ratinho Jr agradeceu a parceria e o apoio da deputada Maria Victoria na Assembleia nos últimos oito anos. "Maria Victoria tem a necessidade de retornar a Assembleia Legislativa com uma grande votação porque não é a Maria Victoria que tem que ser deputada, é o Paraná que precisa da Maria Victoria como nossa deputada".

Sandro Alex destacou a importância da aliança com a Federação União Progressista e o papel da deputada estadual Maria Victoria na construção da chapa.

“Eu disse para a Maria Victoria que gostaria muito que o Rafael Greca fosse nosso vice e ela concordou. A gente conversou e deu certo. O apoio da Maria Victoria foi fundamental para que a gente pudesse começar essa campanha unidos e em paz”, pontuou o candidato ao governo. Continua após a publicidade

O candidato ao Senado, Alexandre Curi, lembrou da relação de proximidade e da amizade com Maria Victoria, da gestão compartilhada na Assembleia que transformou o poder legislativo do Paraná no mais transparente do país e na devolução das economias da Assembleia para o Governo executar obras.

“Nos últimos sete anos e meio devolvemos para o governador Ratinho Júnior mais de R$ 4,5 bilhões. E esses recursos estão sendo aplicados aonde? Nos municípios do Paraná. Espero que a próxima legislatura seja composta por deputados como a Maria Victoria, que gosta das pessoas, é municipalista e que sem dúvida nenhuma vai continuar transformando das cidades que ela representa”.

A prefeita de Astorga, Suzie Pucillo, falou em nome dos prefeitos e reforçou o compromisso com a eleição de Maria Victoria. “Maria Victoria é uma amiga, uma parceira, uma pessoa que teve uma missão tão grande, desde muito jovem, que é cuidar das pessoas. E tem feito isso com tanta propriedade, principalmente para o município de Astorga. Onde a gente anda temos recurso advindo da Maria Victoria”

Também participaram do evento candidatos a deputado federal que dobram com a deputada Maria Victoria em Curitiba e no Interior, Ricardo Barros, Geraldo Mendes, Julieta Reis, Professor Euler, Marcelo Dal Negro, Cristina Velloso, Junior da Saúde; a ex-governadora Cida Borghetti, o vice-governador Darci Piana, entre outras lideranças.