Prefeitos da AMCG discutem estratégias para enfrentar situações de emergência

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Prefeitos, prefeitas e representantes dos municípios da Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG) se reúnem nesta quarta-feira (26), em Ponta Grossa para discutir pautas estratégicas para a região. O principal tema será o fortalecimento da atuação conjunta diante de possíveis situações de emergência, além de pautas sobre turismo e demandas regionais.

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A reunião está marcada para começar às 09h30, na Sala Gralha Azul, no terceiro andar da sede da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa (Acipg).

Presidente da AMCG e prefeito do município de Sengés, Gerson Nunes destaca que o encontro busca ampliar a articulação entre os municípios e construir soluções conjuntas para questões que ultrapassam os limites de cada cidade. Um dos principais pontos da pauta será o diálogo com a Defesa Civil.

“Teremos um importante diálogo junto à Defesa Civil, reforçando a importância da integração e do fortalecimento dos municípios diante de possíveis situações de emergência, destacando também as medidas que já vêm sendo adotadas pelas administrações municipais”, afirma Gerson. Continua após a publicidade

Outro tema previsto para o encontro é o desenvolvimento do turismo regional. A reunião deverá abordar iniciativas voltadas ao setor e possibilidades de atuação integrada entre os municípios dos Campos Gerais.

A articulação regional é considerada estratégica principalmente para projetos que envolvem diferentes cidades, permitindo a construção de ações conjuntas e o fortalecimento dos municípios na busca por investimentos, programas e políticas públicas.

Além das pautas previamente estabelecidas, a reunião terá um espaço específico para que os prefeitos e demais representantes apresentem questões enfrentadas pelas cidades e temas que possam exigir mobilização conjunta da AMCG.

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“Teremos ainda um espaço aberto para que os prefeitos apresentem demandas e temas que precisam de uma atuação regional. É essa união e esse diálogo entre os municípios que nos permite avançar em pautas importantes para os Campos Gerais”, ressalta o presidente da associação.

A Reunião Ordinária será realizada na sede da Acipg, localizada na Avenida Visconde de Taunay, nº 1.855, em Ponta Grossa. O encontro começa às 09h30 e será aberto para acompanhamento dos profissionais de imprensa.

Com informações de A Rede.