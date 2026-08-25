Dia D de Multivacinação supera expectativas e amplia cobertura nos Campos Gerais

Mais de 7 mil doses foram aplicadas nas 3ª e 21ª Regionais de Saúde durante a mobilização, que teve como foco a atualização da caderneta de vacinação

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ASSESSORIA
25/08/2026 às 13h25
Dia D de Multivacinação supera expectativas e amplia cobertura nos Campos Gerais
Juntas, as 3ª e 21ª Regionais de Saúde, nos Campos Gerais, registraram 7.056 doses aplicadas durante a ação. Foto: SESA

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

O Dia D de Multivacinação, realizado no último sábado, mobilizou os municípios dos Campos Gerais e apresentou resultados expressivos nas áreas abrangidas pela 3ª e pela 21ª Regionais de Saúde. Juntas, as duas regionais registraram 7.056 doses aplicadas durante a ação, que teve como principal objetivo atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de até 15 anos.

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Na área da 3ª Regional de Saúde, foram avaliadas 4.478 carteirinhas de vacinação e aplicadas 4.698 doses. Do total, 2.243 foram vacinas de rotina, 2.104 contra a influenza e 351 contra a Covid-19.

Já na 21ª Regional de Saúde, foram avaliadas 1.917 carteirinhas, com 1.157 doses de rotina, 1.089 doses contra a influenza e 112 doses contra a Covid-19 aplicadas durante a mobilização.

Os números fazem parte do balanço divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA) e refletem a mobilização das equipes municipais de saúde para ampliar a cobertura vacinal e identificar pessoas com doses em atraso.

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Paraná supera expectativa

Em todo o Paraná, o Dia D também superou a expectativa inicial da Secretaria de Estado da Saúde. Foram registradas 110.473 doses aplicadas em 390 municípios, mais que o dobro da estimativa inicial de 50 mil doses. Os números ainda são parciais e devem ser consolidados nos próximos dias.

Entre as doses aplicadas no Estado, 53.204 foram de rotina, 49.002 contra a influenza e 8.267 contra a Covid-19. A atualização das cadernetas alcançou 109.946 pessoas.

A mobilização integra a Campanha Nacional de Multivacinação, iniciada em 3 de agosto e que segue até 1º de setembro. A estratégia busca reduzir o risco de reintrodução e circulação de doenças como influenza, sarampo, poliomielite, hepatite e dengue.

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A campanha também reforça a importância da vacinação contra o sarampo, diante do registro de novos casos no Brasil. No Paraná, não há casos registrados desde 2020 e nenhum caso autóctone desde 1987, mas a manutenção das altas coberturas vacinais é fundamental para evitar a reintrodução da doença.

O Dia D contou com a participação de 21 das 22 Regionais de Saúde do Paraná, com apoio das secretarias municipais de Saúde por meio do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná (Cosems-PR). A 4ª Regional de Saúde realizará a mobilização no próximo sábado, dia 29 de agosto, em razão da tragédia ocorrida com um ônibus de Imbituva na semana passada.

Vacinação continua nas unidades de saúde

Mesmo após o Dia D, os imunizantes seguem disponíveis nas Unidades de Saúde dos municípios. Entre as principais vacinas estão:

Influenza: disponível para toda a população acima de 6 meses.

Covid-19: destinada aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, incluindo residentes e trabalhadores de instituições de longa permanência, puérperas, imunodeprimidos, trabalhadores da saúde, ribeirinhos, quilombolas, indígenas, pessoas com deficiência permanente e pessoas com comorbidades.

Sarampo: indicada para toda a população de 12 meses a 59 anos.

HPV: indicada para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, de ambos os sexos. Adolescentes de 15 a 19 anos não vacinados também podem solicitar o imunizante.

A Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG) reforça a importância de que a população procure a unidade de saúde de referência para verificar a situação da carteira de vacinação e manter os imunizantes em dia.

Com informações da SESA.

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