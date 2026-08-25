Família oferece recompensa por PitBull desaparecida em Wenceslau Braz

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Uma família de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná, está mobilizando moradores da cidade em busca de Bolívia, uma PitBull que desapareceu na última sexta-feira (21), na região da Vila Formosa. Sem notícias sobre o paradeiro do animal desde então, os tutores decidiram oferecer uma recompensa para quem encontrá-la e ajudar no retorno para casa.

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Segundo informações repassadas por Nadine Cristiely Xavier, irmã do tutor Wander Gustavo Pereira, Bolívia foi vista pela última vez na sexta-feira. Desde o desaparecimento, familiares vêm realizando buscas e tentando localizar pessoas que possam ter visto a cachorra circulando pela cidade.

Até o momento, porém, a família não conseguiu encontrar Bolívia e também não recebeu nenhuma informação que permita identificar para onde ela pode ter seguido após desaparecer.

Com o passar dos dias e a falta de pistas, a preocupação aumentou. A família agora conta principalmente com a colaboração dos moradores de Wenceslau Braz para ampliar o alcance das buscas. Qualquer informação pode ser importante, inclusive relatos de quem tenha visto uma cachorra com as características de Bolívia circulando pelas ruas desde sexta-feira.

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A família também pede que a população compartilhe as informações sobre o desaparecimento, principalmente em grupos de moradores e nas redes sociais, para que a procura alcance o maior número possível de pessoas.

Nadine informou ainda que os familiares estão oferecendo uma recompensa para quem estiver com Bolívia e devolvê-la à família.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro da cachorra pode entrar em contato diretamente com Nadine Cristiely Xavier, pelo telefone (43) 99981-1969, ou com o tutor Wander Gustavo Pereira, pelo número (43) 99642-5712.