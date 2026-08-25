Paraná terá virada no tempo e semana deve terminar com calor de até 35°C

Depois de começar a semana com temperaturas negativas, estado terá elevação acentuada nos termômetros; antes do calor, chuva irregular deve atingir diferentes regiões

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
25/08/2026 às 10h42
Paraná terá virada no tempo e semana deve terminar com calor de até 35°C
Foto: IA - Folha Extra

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Depois de começar a semana com temperaturas abaixo de zero, o Paraná deve encerrar os últimos dias de agosto em um cenário completamente diferente. A previsão indica uma forte elevação das temperaturas, com máximas que podem alcançar 35°C na sexta-feira (28) em municípios das regiões Norte e Noroeste.

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A mudança representa uma verdadeira virada no tempo. Na segunda-feira (24), General Carneiro, no Sul do Paraná, registrou -0,8°C. Apenas quatro dias depois, algumas cidades paranaenses poderão enfrentar temperaturas mais de 35 graus superiores à mínima registrada no começo da semana.

As projeções são do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), que também prevê episódios de chuva antes da chegada do calor mais intenso.

Chuva antecede elevação das temperaturas

Nesta terça-feira (25), a entrada de umidade proveniente do Norte do Brasil favorece a formação de áreas de instabilidade principalmente nas regiões Noroeste, Norte e Oeste do Paraná a partir da tarde.

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A previsão é de pancadas isoladas, o que significa que a chuva pode atingir determinados municípios enquanto cidades próximas permanecem sem precipitação.

Ao longo da tarde e durante a noite, essas áreas de instabilidade tendem a avançar para outras regiões paranaenses.

Na quarta-feira (26), a chuva continua aparecendo de maneira irregular pelo estado. As precipitações não devem ocorrer de forma contínua ou generalizada, mas diferentes pontos do Paraná poderão registrar pancadas ao longo do dia.

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Calor começa a ganhar força na quinta-feira

A mudança mais significativa começa na quinta-feira (27). Segundo o Simepar, o tempo volta a ficar estável nas regiões Oeste, Noroeste e Norte, onde o sol deve aparecer desde as primeiras horas do dia.

Com menos nebulosidade e maior presença do sol, os termômetros sobem rapidamente. Nessas regiões, as temperaturas podem alcançar 29°C durante a tarde.

O cenário será diferente no Leste, nos Campos Gerais e no Norte Pioneiro. Nessas áreas, ainda existe possibilidade de chuva localizada durante a tarde, mantendo as máximas mais amenas, próximas de 24°C a 25°C.

Sexta-feira pode ter 35°C no Paraná

É na sexta-feira (28) que o calor deve ganhar força em praticamente todo o Paraná.

A previsão aponta para predomínio de sol em todas as regiões e uma tarde marcada por tempo abafado e temperaturas elevadas. As máximas devem ficar entre 30°C e 35°C, com os maiores valores concentrados principalmente no Norte e Noroeste.

A mudança será especialmente perceptível após o frio registrado no início da semana. Em poucos dias, o Paraná passa de temperaturas negativas para um cenário típico de calor intenso durante as tardes.

Assim, os últimos dias de agosto serão marcados por grande amplitude térmica, chuva irregular e rápida elevação das temperaturas, com a semana terminando sob forte calor em boa parte do estado.

Com informações de G1 Paraná.

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