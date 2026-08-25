Alerta de tempestade coloca Paraná e outros cinco estados em risco nesta quarta-feira

Inmet prevê chuva intensa, rajadas de vento de até 60 km/h e possibilidade de granizo; aviso abrange grande parte do território paranaense

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
25/08/2026 às 09h28
Alerta de tempestade coloca Paraná e outros cinco estados em risco nesta quarta-feira
Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O Paraná e outros cinco estados brasileiros estão sob alerta de tempestade previsto para esta quarta-feira (26). O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e indica possibilidade de chuva intensa, ventos fortes e queda de granizo ao longo do dia.

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Classificado como perigo potencial, o alerta entra em vigor à 0h desta quarta-feira e segue até as 23h59. Além do Paraná, áreas de Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro estão dentro da região de risco.

Segundo o Inmet, as tempestades podem provocar volumes de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros acumulados ao longo do dia. As rajadas de vento devem variar entre 40 km/h e 60 km/h.

Grande parte do Paraná está no alerta

No Paraná, o aviso meteorológico alcança uma extensa faixa do estado. Estão incluídas áreas das regiões Norte, Norte Central, Noroeste, Oeste, Centro-Ocidental, Sudoeste, Sudeste, Centro-Oriental e Centro-Sul.

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Com isso, municípios de diferentes pontos do território paranaense podem registrar mudanças nas condições do tempo durante a quarta-feira, especialmente com a formação de áreas de instabilidade capazes de provocar pancadas de chuva acompanhadas de raios, vento e eventualmente granizo.

Em Santa Catarina, o alerta compreende principalmente as regiões Oeste e Norte. No Mato Grosso do Sul, estão incluídas áreas do Leste, Sudoeste, Centro-Norte e dos Pantanais Sul-Mato-Grossenses.

São Paulo também tem extensa área sob risco

O estado de São Paulo aparece com uma das maiores áreas abrangidas pelo aviso. O alerta alcança regiões como Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Campinas, Bauru, Piracicaba, Itapetininga, Ribeirão Preto, Araçatuba, Marília, Araraquara, Assis e Vale do Paraíba Paulista.

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Também estão dentro da área de risco a Região Metropolitana de São Paulo, a Macro Metropolitana Paulista e o Litoral Sul Paulista.

Em Minas Gerais, a previsão de tempestades atinge principalmente o Sul e Sudoeste do estado e o Campo das Vertentes. Já no Rio de Janeiro, o aviso compreende áreas do Sul, Noroeste, Norte e Centro Fluminense, além das Baixadas e da Região Metropolitana.

Ventos e granizo aumentam risco de transtornos

Apesar de o alerta ser classificado como de perigo potencial, o Inmet chama atenção para a possibilidade de transtornos provocados pelas tempestades.

Entre as ocorrências previstas estão cortes pontuais no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, danos em plantações e alagamentos. A possibilidade de granizo também exige atenção, principalmente em áreas agrícolas e locais onde veículos ficam expostos.

O que fazer durante uma tempestade?

Durante rajadas de vento, a recomendação é evitar permanecer debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Também não é indicado estacionar veículos próximos a torres de transmissão, árvores ou placas de propaganda.

Dentro de residências e estabelecimentos, a orientação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados diretamente à tomada enquanto houver tempestades e atividade elétrica intensa.

Em situações de emergência, a população deve procurar os órgãos responsáveis pela resposta a ocorrências meteorológicas, especialmente a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros.

O cenário exige atenção principalmente ao longo desta quarta-feira, já que o aviso permanece válido durante praticamente todo o dia nos seis estados atingidos.

Foto: Reprodução/Pixabay
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