Encontre Luna: família procura por gatinha desaparecida em Wenceslau Braz

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA
WENCESLAU BRAZ - João Victor Rezende Manaus e sua mãe, Maria Helena Rezende, procuram por Luna, uma gatinha de cinco meses que está desaparecida desde a última segunda-feira (17), em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.
De acordo com João, Luna foi vista pela última vez na região da rua Barão do Rio Branco, no centro da cidade, durante a noite. Uma pessoa teria encontrado a gatinha nas proximidades do Bibys, mas, desde então, a família não recebeu novas informações sobre seu paradeiro.
“Uma moça disse que estava andando e viu a Luna próximo do Bibys. Depois disso, não ficamos sabendo mais nada dela”, contou João. Segundo ele, uma característica que pode ajudar na identificação é a coleira que o animal utilizava no momento do desaparecimento. “Ela estava com uma coleira rosa”, lembra.
Luna tem apenas cinco meses, é dócil e pode ter sido recolhida por alguém que imaginou que estivesse abandonada. Desde o desaparecimento, João e a mãe vêm divulgando fotos e informações da gatinha em grupos de WhatsApp e nas redes sociais na tentativa de ampliar as buscas.
A família pede que moradores fiquem atentos e entrem em contato caso tenham visto Luna ou saibam onde ela possa estar.
Quem tiver qualquer informação pode falar com João pelo WhatsApp (43) 99852-5798 ou com Maria pelo número (43) 99930-1868.