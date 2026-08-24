Encontre Luna: família procura por gatinha desaparecida em Wenceslau Braz

Gatinha de cinco meses foi vista pela última vez na noite de segunda-feira (17), na região central da cidade

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
24/08/2026 às 16h12
Encontre Luna: família procura por gatinha desaparecida em Wenceslau Braz
Luna está desaparecida há uma semana. Foto: Arquivo Pessoal

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - João Victor Rezende Manaus e sua mãe, Maria Helena Rezende, procuram por Luna, uma gatinha de cinco meses que está desaparecida desde a última segunda-feira (17), em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

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De acordo com João, Luna foi vista pela última vez na região da rua Barão do Rio Branco, no centro da cidade, durante a noite. Uma pessoa teria encontrado a gatinha nas proximidades do Bibys, mas, desde então, a família não recebeu novas informações sobre seu paradeiro.

“Uma moça disse que estava andando e viu a Luna próximo do Bibys. Depois disso, não ficamos sabendo mais nada dela”, contou João. Segundo ele, uma característica que pode ajudar na identificação é a coleira que o animal utilizava no momento do desaparecimento. “Ela estava com uma coleira rosa”, lembra.

Luna tem apenas cinco meses, é dócil e pode ter sido recolhida por alguém que imaginou que estivesse abandonada. Desde o desaparecimento, João e a mãe vêm divulgando fotos e informações da gatinha em grupos de WhatsApp e nas redes sociais na tentativa de ampliar as buscas.

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A família pede que moradores fiquem atentos e entrem em contato caso tenham visto Luna ou saibam onde ela possa estar.

Quem tiver qualquer informação pode falar com João pelo WhatsApp (43) 99852-5798 ou com Maria pelo número (43) 99930-1868.

Foto: Divulgação.
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