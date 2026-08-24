PM aperta o cerco contra motos barulhentas e “galera do grau” em Wenceslau Braz e região

Operação foi realizada contra motociclistas que utilizam escapamentos adulterados, fazem o chamado “corte de giro” ou realizam manobras perigosas pelas ruas. Foto: PMPR

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

A Polícia Militar voltou a apertar o cerco contra motociclistas que utilizam escapamentos adulterados, fazem o chamado “corte de giro” ou realizam manobras perigosas pelas ruas de Wenceslau Braz e de outras cidades do Norte Pioneiro. As ações foram intensificadas durante o último fim de semana e terminaram com veículos apreendidos e diversas autuações.

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As fiscalizações foram realizadas entre sexta-feira (21) e domingo (23) pelo 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) em Wenceslau Braz, Santo Antônio da Platina e Cambará.

O trabalho dá sequência às ações que vêm sendo realizadas pela corporação para combater principalmente as chamadas “motos barulhentas” e motociclistas que praticam o “grau”.

Além das manobras perigosas, a fiscalização mira escapamentos adulterados, o chamado “corte de giro”, condução sem habilitação e outras irregularidades que, segundo a PM, colocam em risco quem utiliza as vias e provocam transtornos aos moradores.

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Em Wenceslau Braz, as equipes apreenderam duas bicicletas motorizadas que estavam em situação irregular. Foto: PMPR

Em Wenceslau Braz, as equipes apreenderam duas bicicletas motorizadas que estavam em situação irregular. Segundo a Polícia Militar, elas eram conduzidas por menores de idade e sem os equipamentos de segurança necessários.

Outra intervenção ocorreu na região central da cidade. Durante o patrulhamento, policiais abordaram uma motocicleta após o condutor ser flagrado realizando o chamado “corte de giro”. Na fiscalização, foi constatado que a motocicleta utilizava escapamento com descarga livre. O equipamento irregular foi recolhido pela equipe.

A operação também teve ocorrência de destaque em Santo Antônio da Platina. Um motociclista sem habilitação foi flagrado, segundo a PM, realizando malabarismos em via pública. Ao perceber a presença dos policiais, o condutor teria fugido em alta velocidade. A tentativa de escapar, porém, terminou com a abordagem.

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A motocicleta foi recolhida, e a ocorrência resultou na lavratura de dez autos de infração. Também foi confeccionado um Termo Circunstanciado de Infração Penal (TCIP) por direção perigosa.

Em Cambará, outra motocicleta acabou recolhida ao pátio após ser abordada durante as ações do fim de semana. Conforme o balanço da Polícia Militar, a vistoria constatou alteração no sistema de escapamento e pneu em mau estado de conservação. Diante das irregularidades, o veículo foi retirado de circulação.

Somadas as ações realizadas nos quatro municípios, o balanço do fim de semana terminou com três motocicletas e duas bicicletas motorizadas apreendidas, um escapamento adulterado recolhido, um condutor encaminhado por direção perigosa e diversas notificações de trânsito.

Segundo a Polícia Militar, as operações fazem parte de uma atuação contínua para coibir comportamentos considerados perigosos no trânsito e retirar de circulação veículos que não apresentem condições adequadas de trafegabilidade.

As ações também buscam responder às reclamações relacionadas ao barulho excessivo provocado por escapamentos modificados e pelo “corte de giro”, situações que têm motivado fiscalizações em diferentes municípios do Norte Pioneiro.