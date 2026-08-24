Briga de casal termina em caso de polícia e deixa mulher ferida em Wenceslau Braz

Mulher apresentava corte no lábio e sangramento; casal foi levado à delegacia após intervenção da Polícia Militar na Vila Santa Maria. Caso aconteceu neste domingo (23)

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
24/08/2026 às 10h31
Briga de casal termina em caso de polícia e deixa mulher ferida em Wenceslau Braz
Imagem Ilustrativa. Foto: Davi Martins/Folha Extra

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Uma briga de casal terminou com uma mulher ferida e mobilizou a Polícia Militar na noite deste domingo (23), em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. A ocorrência foi registrada por volta das 21h09, na vila Santa Maria.

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De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica. No local, a mulher relatou aos policiais que havia discutido com o convivente e que, durante a confusão, ele teria quebrado diversos pratos e copos dentro da residência.

Durante o atendimento, os policiais constataram que a mulher apresentava um corte na parte superior do lábio, além de sangramento. Dentro da casa, a equipe encontrou o ambiente desorganizado e vários cacos de vidro espalhados pelo chão.

A situação voltou a ficar tensa enquanto os policiais ainda atendiam a ocorrência. Segundo a PM, o casal retomou a discussão na presença da equipe e passou a trocar ameaças.

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Diante da situação, os policiais deram voz de abordagem ao homem. Conforme o registro policial, ele não teria obedecido à determinação para colocar as mãos para trás e apresentou resistência. Com isso, foi necessária a imobilização e a utilização de algemas.

Após a intervenção, o casal foi encaminhado ao hospital para atendimento e confecção dos respectivos laudos. Em seguida, ambos foram conduzidos à delegacia para que o caso fosse apresentado à autoridade policial de plantão.

Após analisar a ocorrência, a autoridade de plantão entendeu que não cabia a lavratura do auto de prisão em flagrante. Dessa forma, apesar de ter sido conduzido pela Polícia Militar até a unidade policial, o homem não permaneceu preso.

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O caso deverá seguir os procedimentos cabíveis junto às autoridades competentes.

Foto: Divulgação.
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