Sandro Alex dispara, deixa Requião Filho para trás e fica 12 pontos atrás de Moro na corrida pelo Governo do Paraná

Instituto Alfa ouviu 1.200 eleitores entre 18 e 22 de agosto; Sandro Alex soma 26%, Sergio Moro lidera com 38% e 20% dos entrevistados citam Requião Filho, no cenário estimulado

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ASSESSORIA
24/08/2026 às 09h35
Sandro Alex dispara, deixa Requião Filho para trás e fica 12 pontos atrás de Moro na corrida pelo Governo do Paraná
Moro tem 38%, Sandro Alex 26% e Requião Filho 20% em pesquisa no Paraná. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

O senador Sergio Moro (PL) segue liderando a disputa pelo governo do Paraná com 38% das intenções de voto, segundo pesquisa TMC/Instituto Alfa divulgada com base em entrevistas realizadas entre os dias 18 e 22 de agosto. Mas, a diferença para o segundo colocado Sandro Alex (PSD) que alcançou 26%, é de 12 pontos percentuais. Em terceiro aparece Requião Filho (PDT), com 20%. Tayná Miessa (UP) e Luiz França (Missão) registraram 1% cada. Entrevistados que não souberam ou não responderam somaram 10%, e votos brancos e nulos, 4%.

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Quando a pesquisa apresentou também os nomes dos candidatos a vice-governador, a chapa formada por Sergio Moro e Edson Vasconcelos alcançou 37% das intenções de voto. Sandro Alex e Rafael Greca (MDB) somaram 27%, e Requião Filho e Michele Caputo (Solidariedade), 21%.

No cenário espontâneo, em que o eleitor cita o nome por conta própria, Moro lidera com 23%. Sandro Alex é citado por 12% e Requião Filho, por 10%. O governador Ratinho Junior, que não pode disputar a reeleição, foi lembrado por 2%, e Rafael Greca somou 1%. Os indecisos representam 48%.

Grau de definição do voto

O levantamento também mediu quanto o eleitorado já considera sua escolha fechada. Do total de entrevistados, 59% afirmaram estar totalmente decididos sobre o candidato ao governo do Paraná. Outros 20% avaliam que ainda podem mudar de voto e 16% disseram que ainda não decidiram. Os que não souberam ou não responderam representam 5%.

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Cenário estimulado

Com a citação dos nomes dos candidatos ao governo do Estado, os resultados ficaram assim:

  • Sergio Moro (PL): 38%
  • Sandro Alex (PSD): 26%
  • Requião Filho (PDT): 20%
  • Luiz França (Missão): 1%
  • Tayná Miessa (UP): 1%
  • Brancos e nulos: 4%
  • Não sabe ou não respondeu: 10%

Chapas completas

Quando são apresentados também os nomes dos candidatos a vice-governador, o desempenho é o seguinte:

  • Sergio Moro e Edson Vasconcelos: 37%
  • Sandro Alex e Rafael Greca (MDB): 27%
  • Requião Filho e Michele Caputo (Solidariedade): 21%
  • Luiz França e João Adolfo (Missão): 1%
  • Tayná Miessa e Willian Araki (UP): 1%
  • Brancos e nulos: 3%
  • Não sabe ou não respondeu: 10%

Sobre a pesquisa

A pesquisa TMC/Instituto Alfa ouviu 1.200 pessoas entre os dias 18 e 22 de agosto, com nível de confiança de 95% e margem de erro de 2,8 pontos percentuais para mais ou para menos. O registro no TSE é o de número PR-05032/2026.

Por que a Folha Extra divulga pesquisas?

A Folha Extra acompanha e divulga pesquisas de intenção de voto realizadas por institutos de opinião pública reconhecidos no país. Esses levantamentos mostram um retrato do momento, feito a partir de amostras que buscam representar o conjunto da população.

O modo de entrevista, o tamanho e a composição da amostra, além da forma como as perguntas são apresentadas aos entrevistados, podem interferir nos resultados. Por isso, é importante observar os dados metodológicos, normalmente informados ao fim das matérias sobre pesquisas eleitorais.

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