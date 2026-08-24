Homem condenado a mais de dez anos de prisão é preso em Wenceslau Braz

Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - Um homem condenado a mais de dez anos de prisão pelo crime de lesão corporal foi preso pela equipe da Polícia Civil no município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. A ação foi deflagrada na última sexta-feira (21).

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, o homem foi condenado de forma definitiva pelo crime de lesão corporal, tendo como pena prevista dez anos de reclusão.

Em posse do mandado, os policiais deram início as diligências para localizar o suspeito que teve o endereço identificado em Wenceslau Braz. Com isso, foi realizada a prisão do suspeito que não resistiu a abordagem policial.

Frente aos fatos, ele foi encaminhado ao Departamento Penitenciário onde permanece a disposição da Justiça.