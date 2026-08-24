Homem morre após moto atingir poste no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

ANDIRÁ - Um homem morreu vítima de um acidente de trânsito registrado na noite deste domingo (23) na cidade Andirá, no Norte Pioneiro. A situação foi registrada após a moto que a vítima pilotava atingir um poste de energia elétrica.

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De acordo com as informações apuradas pela Rádio Yara FM, o acidente aconteceu na Rua Professora Djanira dos Santos Maciel, próximo a Praça Pé-Vermelho. Conforme os dados colhidos no local, a vítima teria emprestado a moto de alta cilindrada de um familiar e saiu para dar uma volta, mas acabou perdendo o controle da direção e atingiu um poste.

Com a violência do impacto, o condutor da moto teve ferimentos graves. Equipes do SAMU foram acionadas e estiveram no local prestando socorro ao rapaz, mas infelizmente ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A equipe da Polícia Militar também esteve no local prestando atendimento a ocorrência. O IML (Instituto Médico Legal) foi acionado para recolher o corpo da vítima.

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As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.