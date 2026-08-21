Copa AMCG começa neste domingo com duelos entre Castro e Jaguariaíva, Tibagi e Sengés

Dez municípios dos Campos Gerais estarão na disputa pelo título da 10ª Copa AMCG de Futebol, que começa neste domingo. Foto: Assessoria

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

A espera está chegando ao fim para o futebol dos Campos Gerais. A 10ª Copa AMCG de Futebol começa neste domingo (23) reunindo dez municípios na disputa pelo título de uma das principais competições regionais. A rodada de abertura terá confrontos envolvendo Castro, Jaguariaíva, Tibagi e Sengés.

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A competição será disputada por equipes de Castro, Jaguariaíva, Tibagi, Sengés, Ivaí, Reserva, Palmeira, Ipiranga, Telêmaco Borba e São João do Triunfo. O campeonato seguirá até 1º de novembro, quando está prevista a partida que definirá o campeão da edição de 2026.

Na primeira fase, os participantes foram divididos em duas chaves. Castro, Jaguariaíva, Sengés, Telêmaco Borba e Tibagi formam a Chave Norte. Ivaí, Reserva, Palmeira, Ipiranga e São João do Triunfo integram a Chave Sul.

Bola rola neste domingo

A abertura da Copa AMCG terá dois confrontos pela Chave Norte, ambos marcados para as 15h. Em Castro, a equipe da casa recebe Jaguariaíva no Campo de Futebol Dorival Kiel. No outro confronto, Tibagi enfrenta Sengés no Estádio Homero de Mello, em Tibagi.

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A rodada abre uma primeira fase curta e decisiva. Cada equipe disputará apenas quatro partidas, sendo duas em casa e duas como visitante. Os confrontos serão realizados em turno único até 27 de setembro.

Ao final desta etapa, somente os dois melhores colocados de cada chave avançam às semifinais.

Caminho até o título

As semifinais serão disputadas em sistema de cruzamento. O líder da Chave Norte enfrentará o segundo colocado da Chave Sul, enquanto o primeiro colocado do Sul medirá forças com o segundo colocado do Norte.

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Os duelos terão partidas de ida e volta nos dias 11 e 18 de outubro. Em caso de igualdade no placar agregado, a classificação para a final será decidida nos pênaltis.

A decisão também será disputada em dois jogos. A primeira partida está prevista para 25 de outubro e o confronto que definirá o campeão da Copa AMCG 2026 será realizado em 1º de novembro.

Promovida pela Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG), a competição chega à décima edição reunindo cidades de diferentes pontos da região e movimentando equipes, atletas e torcedores durante pouco mais de dois meses de disputa.