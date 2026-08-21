Vai esfriar ainda mais: Paraná tem alerta de geada neste final de semana

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Depois de uma semana marcada por temperaturas acima dos 36°C, o frio ganha força no Paraná e deve ficar ainda mais intenso neste final de semana. O Estado tem alerta para formação de geadas no sábado (22) e no domingo (23), principalmente nas regiões Centro-Sul e de maior altitude.

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A queda nas temperaturas já começou a ser sentida nesta sexta-feira (21). Em General Carneiro, no Sul do Paraná, os termômetros chegaram aos 4,2°C, segundo dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

A mudança brusca acontece poucos dias depois de o Estado enfrentar um período de veranico, caracterizado por tempo seco e temperaturas elevadas em pleno inverno.

Agora, uma massa de ar frio de origem polar avança pelo Sul do Brasil na retaguarda de uma frente fria e passa a determinar as condições do tempo no Paraná.

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Frio aumenta no sábado

O sábado deve começar gelado em diversas regiões. Segundo o Simepar, as temperaturas mínimas podem ficar abaixo dos 5°C especialmente no Centro-Sul, criando condições para a formação de geadas fracas.

A Climatempo também aponta possibilidade de geada nas áreas serranas e de planalto, com maior atenção para pontos do extremo Sul e Centro-Sul paranaense.

Apesar do amanhecer frio, o tempo deve permanecer predominantemente firme em boa parte do Paraná. A presença da massa polar, porém, impedirá uma elevação mais expressiva das temperaturas durante o dia.

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Domingo também terá risco de geada

O frio continua no domingo. Durante a madrugada e as primeiras horas da manhã, áreas de maior altitude novamente poderão registrar temperaturas muito baixas.

O Simepar mantém a possibilidade de mínimas inferiores aos 5°C no Centro-Sul, novamente com condições favoráveis para geadas.

A previsão de aumento da instabilidade que havia sido indicada anteriormente para domingo perdeu força. Com isso, a chuva deve ter pouca expressão durante o final de semana.

Massa polar continua na segunda-feira

A influência do ar frio deve permanecer no Paraná no início da próxima semana. Na segunda-feira (24), a tendência é de mais um amanhecer gelado, seguido por uma tarde com temperaturas amenas.

No Litoral, a circulação de umidade do oceano pode manter maior presença de nuvens e provocar chuva fraca e isolada.

Com isso, o Paraná passa em poucos dias de tardes com temperaturas superiores aos 36°C para madrugadas abaixo dos 5°C e possibilidade de geada, marcando uma forte mudança nas condições do tempo neste final de semana.

Com informações de G1 Paraná.