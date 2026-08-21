Carro fecha motociclista e motorista foge após acidente no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ANDIRÁ - Um acidente de trânsito deixou uma jovem ferida em Andirá, no Norte Pioneiro. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um carro realiza uma conversão na Avenida Major Barbosa Ferraz Júnior e cruza a trajetória da motocicleta, provocando a colisão. Segundo informações divulgadas pelo Timburi Ouvintes, após o acidente, o motorista teria deixado o local sem prestar socorro à vítima.

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O acidente aconteceu por volta das 23h47 de quarta-feira (19). Nas imagens, é possível observar a motociclista seguindo pela avenida quando o automóvel inicia a manobra e atravessa sua trajetória.

A jovem não consegue evitar a colisão e acaba atingindo o veículo, que chega a frear, mas não consegue evitar o acidente. Com o impacto, ela cai sobre a via. Na sequência, o automóvel deixa o local.

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Até o momento, não foram divulgadas informações detalhadas sobre os ferimentos sofridos pela motociclista.

As imagens das câmeras de segurança passaram a ser utilizadas na tentativa de identificar o veículo e o motorista envolvido no acidente.

Segundo as informações divulgadas, familiares da jovem buscam pistas que possam levar ao condutor. Informações sobre o veículo ou sobre quem estaria dirigindo no momento da colisão podem ser repassadas às autoridades.