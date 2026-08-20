Vidente previu acidente no Paraná? Vídeo publicado antes da tragédia na BR-373 viraliza

Gravação publicada em 7 de agosto fala em veículo de passageiros e grande número de vítimas; após acidente com pacientes de Imbituva, internautas resgataram a previsão nas redes sociais

Por: Da Redação Fonte: DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA
20/08/2026 às 17h14
Vidente previu acidente no Paraná? Vídeo publicado antes da tragédia na BR-373 viraliza
Chaline possui perfil verificado no Instagram, onde se apresenta como “Vidente das Estrelas”. Foto Redes Sociais - PRF

Um vídeo publicado nas redes sociais dias antes do grave acidente registrado na BR-373, entre Ipiranga e Imbituva, voltou a chamar a atenção dos internautas nesta semana. Na gravação, a vidente Chaline, conhecida nas redes como “Vidente das Estrelas”, fala sobre a possibilidade de um acidente envolvendo um ônibus no Paraná e menciona a ocorrência de muitas vítimas.

A publicação original teria sido feita no dia 7 de agosto. Após a tragédia envolvendo o micro-ônibus que transportava pacientes de Imbituva para a Região Metropolitana de Curitiba, o conteúdo foi resgatado por seguidores e passou a circular com força nas redes sociais.

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O que despertou a atenção dos internautas foram as coincidências entre alguns elementos citados na gravação e o acidente ocorrido posteriormente. Chaline menciona o Paraná, fala sobre um ônibus e alerta para uma situação que poderia deixar um número elevado de vítimas.

Com a repercussão da tragédia na BR-373, usuários começaram a compartilhar novamente o vídeo, relacionando as declarações da vidente ao acidente com o veículo utilizado no transporte de pacientes.

Nas redes, comentários destacam principalmente o fato de a gravação ter sido publicada antes da ocorrência. Outros usuários, porém, tratam o episódio apenas como uma coincidência. Não há qualquer elemento objetivo que permita estabelecer relação entre uma previsão de caráter espiritual e a ocorrência do acidente.

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Chaline possui perfil verificado no Instagram, onde se apresenta como “Vidente das Estrelas” e reúne milhões de seguidores. Em suas páginas, costuma publicar previsões envolvendo acontecimentos no Brasil e no exterior, além de mensagens de caráter espiritual.

A repercussão do vídeo ganhou força justamente pela proximidade entre a data da publicação e a tragédia no Paraná. Desde então, trechos da gravação vêm sendo reproduzidos em diferentes perfis e acompanhados de comentários de internautas impressionados com as semelhanças apontadas.

Com informações do Porstal Band.

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