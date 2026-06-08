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Adolescente desaparecida na região é encontrada em ônibus com destino a Minas Gerais

Jovem de 16 anos está grávida e foi encontrada acompanhada de um homem de 38 anos

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com G1 Paraná
08/06/2026 às 14h58
Adolescente desaparecida na região é encontrada em ônibus com destino a Minas Gerais
Foto: Divulgação Polícia Rodoviária

Redação - Folha Extra

CONGONHINHAS - Uma adolescente de 16 anos que desapareceu na cidade de Congonhinhas, no Norte Pioneiro, foi encontrada em um ônibus de viagem. A situação foi registrada na última segunda-feira (02) no interior de São Paulo.

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De acordo com as informações divulgadas a imprensa, o desaparecimento da jovem foi comunicado as equipes policiais ainda na terça-feira pela família da jovem que reside no município de Congonhinhas.

Diante da situação, foram iniciadas diligências para apurar o paradeiro da menor. Ainda no mesmo dia, os policiais levantaram informações de que a jovem havia embarcado em um ônibus na cidade de Londrina com destino a cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo.

Com isso, as equipes policiais montaram um bloqueio na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, próximo a praça de pedágio de Boa Esperança do Sul e, quando o referido ônibus passou pelo local, foi realizada a abordagem. Duante as buscas no veículo, a menor foi encontrada acompanhada de um homem de 38 anos.

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Em depoimento a polícia, o homem relatou que estava se mudando para Minas Gerais para trabalhar e que a menor resolveu ir com ele de livre e espontânea vontade devido a ter conflitos familiares. Já a menor disse a polícia que mantém um relacionamento com o indivíduo há dois anos, que está grávida do homem e que iria estabelecer uma vida com ele em Minas Gerais.

Já a mãe da menor ao registrar o desaparecimento informou a polícia que o pedreiro havia relatado que iria viajar a trabalho, mas em nenhum momento disse que levaria a menor junto. Ainda segundo os relatos da mulher, ela foi informada sobre o desparecimento da filha após a escola avisar que ele faltou a aula.

Frente aos fatos, o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso e a menor até a chegada de responsáveis. Já o pedreiro foi liberado para responder ao inquérito em liberdade, porém, pode ser indiciado por subtração de incapaz e estupro de vulnerável.

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O caso segue sendo investigado.

Imagem Ilustrativa. Foto: Polícia Rodoviária Federal/ Divulgação
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Congonhinhas - PR
Congonhinhas - PR
Congonhinhas é um município do norte pioneiro do Paraná, criado em 1947, com economia voltada principalmente à agricultura, destacando-se o cultivo de café, milho e soja. A cidade preserva tradições religiosas e culturais que fortalecem a identidade local, mantendo o clima acolhedor típico do interior. Cercada por belas paisagens rurais, oferece tranquilidade e qualidade de vida, unindo desenvolvimento agrícola, história e a simplicidade de uma comunidade marcada pela união e hospitalidade.
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