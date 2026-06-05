Adolescente some no Norte Pioneiro e é encontrada a caminho de Minas com homem de 38 anos

DA REDAÇÃO/G1 PARANÁ - FOLHA EXTRA

CONGONHINHAS - Uma adolescente de 16 anos que estava desaparecida em Congonhinhas, no Norte Pioneiro, foi encontrada com um pedreiro de 38 anos, dentro de um ônibus com destino à cidade de Ipanema, no estado de Minas Gerais. Ele é investigado por estupro de vulnerável, e a menina está grávida.

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Eles foram encontrados na noite da última terça-feira (02), na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, próximo à Boa Esperança do Sul, a mais de 300km de Congonhinhas. O homem foi ouvido na Delegacia de Araraquara, e agora é investigado por subtração de incapaz e estupro de vulnerável. De acordo com o Boletim de Ocorrência, a adolescente está grávida de três meses do pedreiro, com quem afirmou se relacionar há cerca de dois anos.

Ônibus a 338km de distância: localização descoberta

A menor havia desaparecido na terça-feira, e com as horas avançando, uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) recebeu informações de que ela teria sido sequestrada pelo pedreiro, e que ambos estariam em um ônibus interestadual, que seguia de Londrina, no Paraná, para Ribeirão Preto, no estado de São Paulo.

Diante das informações, os policiais se posicionaram perto de uma praça de pedágio em Boa Esperança do Sul, cerca de 338km de onde a adolescente desapareceu. Eles realizaram a abordagem do ônibus, e durante a fiscalização, encontraram o pedreiro e a adolescente.

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Eles foram ouvidos separadamente. Em seu depoimento, o pedreiro informou que havia saído do Paraná com destino a Ipanema (MG), onde pretendia trabalhar. Ele contou aos policiais que a adolescente queria deixar a família, por causa de conflitos com a mãe, e quis viajar com ele.

Já a adolescente, conforme o B.O, declarou manter relacionamento amoroso com o pedreiro há aproximadamente dois anos, e afirmou estar grávida, razão pela qual ambos teriam decidido sair do Paraná para morar juntos em Minas.

Enquanto isso, os policiais entraram em contato com a mãe da menor. Ela contou que o pedreiro havia contado sobre deixar a cidade com o pretexto de trabalhar em Minas, mas que soube da ausência da filha pela escola, o que motivou registro de ocorrência de desaparecimento.

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Os envolvidos foram conduzidos ao Plantão Policial de Araraquara. A adolescente foi encaminhada para um local de acolhimento em Boa Esperança do Sul, permanecendo até a chegada da responsável. O pedreiro foi liberado após prestar depoimento.

Estupro anos atrás: versão da mãe mobiliza investigação

Acompanhada do diretor da escola onde a adolescente estuda, a mãe também prestou depoimento na delegacia de Araraquara. Ela foi ouvida na quarta-feira (03). Ela contou que foi informada que a adolescente teria sido vítima de estupro de vulnerável, quando ela ainda não tinha 14 anos. Ela ainda afirmou que o pedreiro confessou.