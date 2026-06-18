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Campos Gerais tem mais de trinta escolas premiadas em programa do Governo do Paraná

AMCG comemorou as escolas de quatorze municípios que foram reconhecidas pela melhoria nos índices de alfabetização nos anos iniciais

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com Assessoria
18/06/2026 às 14h39
Campos Gerais tem mais de trinta escolas premiadas em programa do Governo do Paraná
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra 

CAMPOS GERAIS - A Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG) comemorou o reconhecimento de 34 escolas da região que foram premiadas pelo programa Alfabetiza Juntos, iniciativa do Governo do Paraná voltada à melhoria dos índices de alfabetização nos anos iniciais do ensino fundamental.

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As instituições contempladas pertencem a 14 municípios que integram a região dos Campos Gerais: Carambeí, Castro, Imbaú, Ipiranga, Ivaí, Jaguariaíva, Ortigueira, Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Porto Amazonas, Reserva, São João do Triunfo e Sengés. O resultado coloca a região em evidência entre os destaques estaduais na área da educação básica.

De acordo com a AMCG, a premiação representa o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelas redes municipais de ensino para garantir avanços na alfabetização das crianças. O programa Alfabetiza Juntos avalia indicadores de aprendizagem e desempenho escolar, premiando instituições que alcançam resultados de destaque na formação dos estudantes durante os primeiros anos da vida escolar.

A iniciativa faz parte das ações promovidas pelo Governo do Estado para fortalecer a educação pública municipal, oferecendo apoio técnico, acompanhamento pedagógico, formação de professores e estratégias voltadas ao desenvolvimento da leitura e da escrita. Os resultados obtidos pelas escolas premiadas refletem o desempenho alcançado ao longo do período de avaliação estabelecido pelo programa.

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Para a Associação dos Municípios dos Campos Gerais, a conquista demonstra o comprometimento das administrações municipais com a qualidade do ensino e evidencia o trabalho realizado diariamente por professores, equipes pedagógicas, gestores escolares, estudantes e famílias. A entidade também destacou a importância da cooperação entre os municípios da região e as políticas públicas estaduais voltadas à educação.

O reconhecimento das 34 escolas reforça a presença dos Campos Gerais entre as regiões com resultados expressivos na alfabetização infantil no Paraná. A premiação integra a estratégia estadual de incentivo à aprendizagem na idade adequada e busca valorizar experiências educacionais que contribuem para a melhoria dos indicadores de ensino nos municípios paranaenses.

Foto: Divulgação.
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