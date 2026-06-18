Campos Gerais tem mais de trinta escolas premiadas em programa do Governo do Paraná

Redação - Folha Extra

CAMPOS GERAIS - A Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG) comemorou o reconhecimento de 34 escolas da região que foram premiadas pelo programa Alfabetiza Juntos, iniciativa do Governo do Paraná voltada à melhoria dos índices de alfabetização nos anos iniciais do ensino fundamental.

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As instituições contempladas pertencem a 14 municípios que integram a região dos Campos Gerais: Carambeí, Castro, Imbaú, Ipiranga, Ivaí, Jaguariaíva, Ortigueira, Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Porto Amazonas, Reserva, São João do Triunfo e Sengés. O resultado coloca a região em evidência entre os destaques estaduais na área da educação básica.

De acordo com a AMCG, a premiação representa o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelas redes municipais de ensino para garantir avanços na alfabetização das crianças. O programa Alfabetiza Juntos avalia indicadores de aprendizagem e desempenho escolar, premiando instituições que alcançam resultados de destaque na formação dos estudantes durante os primeiros anos da vida escolar.

A iniciativa faz parte das ações promovidas pelo Governo do Estado para fortalecer a educação pública municipal, oferecendo apoio técnico, acompanhamento pedagógico, formação de professores e estratégias voltadas ao desenvolvimento da leitura e da escrita. Os resultados obtidos pelas escolas premiadas refletem o desempenho alcançado ao longo do período de avaliação estabelecido pelo programa.

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Para a Associação dos Municípios dos Campos Gerais, a conquista demonstra o comprometimento das administrações municipais com a qualidade do ensino e evidencia o trabalho realizado diariamente por professores, equipes pedagógicas, gestores escolares, estudantes e famílias. A entidade também destacou a importância da cooperação entre os municípios da região e as políticas públicas estaduais voltadas à educação.

O reconhecimento das 34 escolas reforça a presença dos Campos Gerais entre as regiões com resultados expressivos na alfabetização infantil no Paraná. A premiação integra a estratégia estadual de incentivo à aprendizagem na idade adequada e busca valorizar experiências educacionais que contribuem para a melhoria dos indicadores de ensino nos municípios paranaenses.