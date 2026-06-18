Pedro Lupion entrega ônibus adaptados para escolas da região

Redação - Folha Extra

CORNÉLIO PROCÓPIO - A educação de Cornélio Procópio recebeu um reforço importante nesta semana com a entrega de dois novos ônibus escolares adaptados destinados ao transporte de estudantes da Escola Municipal Procopense e da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). Os veículos contam com elevador para cadeirantes e sistema de ar-condicionado, proporcionando mais acessibilidade, conforto e segurança aos usuários.

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Os ônibus foram adquiridos por meio de emenda parlamentar do deputado federal Pedro Lupion, após solicitação apresentada pela administração municipal com apoio do presidente da Câmara Municipal, vereador Carlos Trautwein, e da vereadora Luciane Magri de Souza.

A entrega oficial dos veículos contou com a presença de autoridades municipais, representantes das instituições beneficiadas e membros da comunidade escolar. Durante o evento, o prefeito Raphael Sampaio destacou que a aquisição atende a uma demanda antiga das instituições de ensino e reforça os investimentos realizados pelo município na área da educação.

Segundo o prefeito, uma das primeiras visitas realizadas à APAE no início da atual gestão foi marcada pelo pedido de alunos por um ônibus equipado com ar-condicionado. A demanda foi apresentada ao deputado federal, que destinou os recursos necessários para a aquisição dos veículos.

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A diretora da Escola Municipal Procopense, Ercília Maria Teixeira, afirmou que os novos ônibus representam uma melhoria significativa para o transporte escolar, contribuindo para atender as necessidades dos estudantes e ampliar a qualidade do serviço oferecido pela instituição.

Os veículos foram projetados para garantir acessibilidade aos alunos com mobilidade reduzida, contando com plataforma elevatória para embarque e desembarque de cadeirantes. Além disso, o sistema de climatização busca proporcionar maior conforto durante os deslocamentos diários.

Durante a cerimônia, o deputado Pedro Lupion ressaltou os investimentos destinados à saúde e à educação especial por meio de emendas parlamentares. O parlamentar destacou a importância do trabalho desenvolvido pelas APAEs e reforçou o compromisso de manter parcerias com o município de Cornélio Procópio para novos investimentos voltados ao atendimento dos estudantes e das famílias atendidas pelas instituições educacionais.