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Chuvas acima da média reduzem intensidade da seca no Norte Pioneiro

De acordo com especialistas, redução da seca está diretamente relacionada ao aumento do volume de chuvas observado ao longo de maio

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
18/06/2026 às 14h20
Chuvas acima da média reduzem intensidade da seca no Norte Pioneiro
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

NORTE PIONEIRO - As chuvas registradas nos últimos meses contribuíram para a redução da intensidade da seca em municípios do Norte Pioneiro do Paraná. Os dados constam na atualização mais recente do Monitor de Secas, divulgada nesta quarta-feira (17) pela Agência Nacional de Águas (ANA) em parceria com instituições de monitoramento climático, entre elas o Simepar – Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná.

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De acordo com o levantamento, houve recuo das áreas classificadas com seca moderada em diferentes regiões do Estado, incluindo o Norte Pioneiro. O estudo também aponta que o extremo Norte do Paraná já não apresenta registros de seca relativa, cenário que representa uma melhora em comparação aos meses anteriores, quando diversos municípios enfrentavam condições mais severas de estiagem.

A redução da seca está diretamente relacionada ao aumento do volume de chuvas observado ao longo de maio. Segundo o Simepar, a maioria das estações meteorológicas do Paraná registrou precipitações dentro ou acima da média histórica para o período. O mês também apresentou temperaturas abaixo da média em diversas regiões do Estado, favorecendo a manutenção da umidade do solo.

No Norte Pioneiro, cidades como Cambará e Cornélio Procópio tiveram acumulados expressivos de chuva durante maio. Os volumes registrados ficaram entre os maiores observados para o mês nas séries históricas monitoradas pelo Simepar, contribuindo para a recuperação gradual das condições hídricas e para a redução dos impactos da estiagem que vinha afetando a região desde o segundo semestre do ano passado.

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O meteorologista do Simepar, Reinaldo Kneib, explica que a melhora observada no Norte Pioneiro é resultado das precipitações acima da média registradas no último bimestre. Enquanto parte do Oeste e Sudoeste do Paraná apresentou avanço da seca moderada devido à menor ocorrência de chuva, municípios do Norte registraram cenário oposto, favorecendo o recuo do fenômeno.

Apesar da melhora, o Monitor de Secas indica que ainda permanecem áreas com registros de seca moderada em alguns municípios da região. Os impactos são classificados como de curto e longo prazo, especialmente sobre as atividades agrícolas e a disponibilidade de água no solo.

A recuperação das condições climáticas também beneficia as principais culturas agrícolas do Paraná. Dados do boletim agroclimático do Simeagro mostram que a segunda safra de milho se aproxima da colheita em uma área estimada de 2,9 milhões de hectares, enquanto o plantio do trigo avançou favorecido pelos níveis adequados de umidade no solo. O cenário é acompanhado por produtores do Norte Pioneiro, uma das regiões com forte participação na produção agrícola paranaense.

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