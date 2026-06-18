Chuvas acima da média reduzem intensidade da seca no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

NORTE PIONEIRO - As chuvas registradas nos últimos meses contribuíram para a redução da intensidade da seca em municípios do Norte Pioneiro do Paraná. Os dados constam na atualização mais recente do Monitor de Secas, divulgada nesta quarta-feira (17) pela Agência Nacional de Águas (ANA) em parceria com instituições de monitoramento climático, entre elas o Simepar – Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná.

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De acordo com o levantamento, houve recuo das áreas classificadas com seca moderada em diferentes regiões do Estado, incluindo o Norte Pioneiro. O estudo também aponta que o extremo Norte do Paraná já não apresenta registros de seca relativa, cenário que representa uma melhora em comparação aos meses anteriores, quando diversos municípios enfrentavam condições mais severas de estiagem.

A redução da seca está diretamente relacionada ao aumento do volume de chuvas observado ao longo de maio. Segundo o Simepar, a maioria das estações meteorológicas do Paraná registrou precipitações dentro ou acima da média histórica para o período. O mês também apresentou temperaturas abaixo da média em diversas regiões do Estado, favorecendo a manutenção da umidade do solo.

No Norte Pioneiro, cidades como Cambará e Cornélio Procópio tiveram acumulados expressivos de chuva durante maio. Os volumes registrados ficaram entre os maiores observados para o mês nas séries históricas monitoradas pelo Simepar, contribuindo para a recuperação gradual das condições hídricas e para a redução dos impactos da estiagem que vinha afetando a região desde o segundo semestre do ano passado.

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O meteorologista do Simepar, Reinaldo Kneib, explica que a melhora observada no Norte Pioneiro é resultado das precipitações acima da média registradas no último bimestre. Enquanto parte do Oeste e Sudoeste do Paraná apresentou avanço da seca moderada devido à menor ocorrência de chuva, municípios do Norte registraram cenário oposto, favorecendo o recuo do fenômeno.

Apesar da melhora, o Monitor de Secas indica que ainda permanecem áreas com registros de seca moderada em alguns municípios da região. Os impactos são classificados como de curto e longo prazo, especialmente sobre as atividades agrícolas e a disponibilidade de água no solo.

A recuperação das condições climáticas também beneficia as principais culturas agrícolas do Paraná. Dados do boletim agroclimático do Simeagro mostram que a segunda safra de milho se aproxima da colheita em uma área estimada de 2,9 milhões de hectares, enquanto o plantio do trigo avançou favorecido pelos níveis adequados de umidade no solo. O cenário é acompanhado por produtores do Norte Pioneiro, uma das regiões com forte participação na produção agrícola paranaense.