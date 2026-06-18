Publicidade
ALEP SELO TRANSPARENCIA - TOPO

Governador anuncia parceria de R$ 192 milhões com a Vivo para ampliar cobertura de telefonia e internet

A iniciativa faz parte do Programa de Conectividade Rural, coordenado pelo Governo do Estado, que busca ampliar o acesso à internet banda larga e à telefonia móvel em regiões afastadas dos centros urbanos

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM AEN
18/06/2026 às 09h14
Governador anuncia parceria de R$ 192 milhões com a Vivo para ampliar cobertura de telefonia e internet
Foto: Roberto Dziura Jr/AEN

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou nesta terça-feira (16) uma parceria com a operadora Vivo para ampliar a cobertura de telefonia móvel e internet em áreas rurais, rodovias e localidades com pouco ou nenhum acesso à conectividade no Paraná. A Vivo irá investir R$ 192 milhões com a instalação de 411 novas antenas em 74 municípios até o fim de 2027.

Continua após a publicidade

A iniciativa faz parte do Programa de Conectividade Rural, coordenado pelo Governo do Estado, que busca ampliar o acesso à internet banda larga e à telefonia móvel em regiões afastadas dos centros urbanos. Com as novas estruturas, produtores rurais, estudantes, moradores de comunidades isoladas e usuários das rodovias paranaenses terão acesso a serviços digitais, educação, telemedicina e outras oportunidades ligadas à economia digital.

"Hoje o agronegócio é cada vez mais tecnológico. Em um aviário, por exemplo, o produtor consegue controlar pelo celular a temperatura, a alimentação e o fornecimento de água. O mesmo acontece com tratores e implementos agrícolas, que dependem da conectividade para dar mais precisão ao plantio, à colheita, à pulverização e à análise do solo. Com essa parceria, estamos levando mais eficiência para o campo paranaense", afirmou Ratinho Junior.

Do total de 411 antenas previstas, 155 serão instaladas ao longo de rodovias estaduais e federais, incluindo toda a extensão da BR-277, principal corredor logístico do Paraná. Também serão atendidas vias que ligam o Litoral, como a Estrada da Graciosa (PR-410), a Alexandra-Matinhos (PR-508) e os acessos a Pontal do Paraná e Guaratuba. As estruturas terão alcance aproximado de seis quilômetros, ampliando a conectividade também para áreas rurais localizadas nas proximidades dessas rodovias.

Continua após a publicidade

Com a conclusão do projeto, serão acrescentados mais de 580 quilômetros de cobertura móvel em importantes corredores logísticos e turísticos do Estado. "Também estamos ampliando a conectividade em uma área estratégica para o Paraná. A BR-277 liga Paranaguá a Foz do Iguaçu e terá cobertura ao longo de toda a sua extensão. Isso fortalece a logística, melhora a comunicação nas estradas e dá mais segurança para quem transporta mercadorias e para quem utiliza a rodovia diariamente", acrescentou o governador.

Segundo o diretor institucional da Vivo, Tiago Machado, o investimento representa uma ampliação significativa da infraestrutura de telecomunicações no Paraná. "Esse investimento de R$ 192 milhões será realizado até 2027 e vai representar uma transformação da cobertura no Estado. Teremos um aumento de mais de 16% na quantidade de sites, que são as estruturas que levam cobertura 4G e 5G para a população. Hoje a Vivo já está presente em 392 municípios paranaenses com a rede móvel e esse projeto mostra a nossa decisão de seguir ampliando, investindo e acelerando os investimentos no Paraná", detalha.

Na foto, chefe da Oncologia Clínica do hospital da região Norte, Everton Germano Araújo Melo. Foto: Geraldo Bubniak/AEN
AVANÇO NA SAÚDE Há 8 horas

Paraná é o primeiro estado a usar IA do Google no tratamento do câncer

A ferramenta Capricórnio do cardápio do Google vem sendo usada desde abril no Hospital do Câncer de Londrina e o Hospital São Vicente, em Guarapuava, para acelerar a identificação de terapias oncológicas de forma personalizada

 Foto: Apae Figueira. Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 1 dia

Governo do Paraná realiza repasses para instituições de três municípios da região

No Norte Pioneiro foram contempladas as Apaes de São Sebastião da Amoreira, Figueira e Casa da Criança de Cornélio Procópio

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 1 dia

Programa do Governo amplia atendimento de saúde para mulheres no Norte Pioneiro

Carreta Saúde da Mulher já realizou atendimento em cidades na região de Wenceslau Braz e agora atende pacientes de cinco cidades na região de Congonhinhas

 Salto do Itararé contará com R$ 17,8 milhões para a construção de uma creche, um barracão industrial e um Centro de Fisioterapia, e outras obras. Foto: Foto: Geraldo Bubniak/AEN
RECURSOS LIBERADOS Há 2 dias

Ratinho Junior libera R$ 45 milhões para obras em Salto do Itararé e Quatiguá

Recursos serão investidos em saúde, educação, pavimentação, infraestrutura urbana e compra de veículos e maquinários para os dois municípios do Norte Pioneiro

 Carreta Saúde da Mulher realizou 3.896 procedimentos e consultas em Wenceslau Braz. Foto: SESA
SAÚDE DA MULHER Há 3 dias

Programa do Governo leva mamografias e consultas gratuitas a cinco cidades do Norte Pioneiro

Carreta Saúde da Mulher chega a Congonhinhas nesta terça-feira (16) e também vai atender mulheres de Sapopema, São Jerônimo da Serra, Nova Santa Bárbara e Nova Fátima

Publicidade
ALEP SELO TRANSPARENCIA - 300X250
Últimas notícias
ED 3474 19-06-2026 Há 4 horas

ED 3474 19-06-2026
INVESTIMENTOS Há 5 horas

Prefeito Luiz Eduardo anuncia R$ 4 milhões para recape asfáltico em Pinhalão
CULTURA MUSICAL Há 6 horas

Sengés recebe neste sábado a 3ª edição do Concurso Interestadual de Bandas e Fanfarras
ACIDENTE DE TRÂNSITO Há 6 horas

Acidente com carro de luxo deixa idoso ferido em rodovia da região
NORTE PIONEIRO Há 6 horas

Suspeitos são presos com armas e munições no Norte Pioneiro

Publicidade
CAPAL COOP 300X250
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 18 de junho – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Comic’Siq 2026: Quando a imaginação se torna encontro
Oliveira Junior
Oliveira Junior Mataram o cachorro Orelha e foram ver o Pluto na Disney
Publicidade
ARAPOTI - ROTA DO R. 300X 250
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados