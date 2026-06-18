Governador anuncia parceria de R$ 192 milhões com a Vivo para ampliar cobertura de telefonia e internet

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou nesta terça-feira (16) uma parceria com a operadora Vivo para ampliar a cobertura de telefonia móvel e internet em áreas rurais, rodovias e localidades com pouco ou nenhum acesso à conectividade no Paraná. A Vivo irá investir R$ 192 milhões com a instalação de 411 novas antenas em 74 municípios até o fim de 2027.

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A iniciativa faz parte do Programa de Conectividade Rural, coordenado pelo Governo do Estado, que busca ampliar o acesso à internet banda larga e à telefonia móvel em regiões afastadas dos centros urbanos. Com as novas estruturas, produtores rurais, estudantes, moradores de comunidades isoladas e usuários das rodovias paranaenses terão acesso a serviços digitais, educação, telemedicina e outras oportunidades ligadas à economia digital.

"Hoje o agronegócio é cada vez mais tecnológico. Em um aviário, por exemplo, o produtor consegue controlar pelo celular a temperatura, a alimentação e o fornecimento de água. O mesmo acontece com tratores e implementos agrícolas, que dependem da conectividade para dar mais precisão ao plantio, à colheita, à pulverização e à análise do solo. Com essa parceria, estamos levando mais eficiência para o campo paranaense", afirmou Ratinho Junior.

Do total de 411 antenas previstas, 155 serão instaladas ao longo de rodovias estaduais e federais, incluindo toda a extensão da BR-277, principal corredor logístico do Paraná. Também serão atendidas vias que ligam o Litoral, como a Estrada da Graciosa (PR-410), a Alexandra-Matinhos (PR-508) e os acessos a Pontal do Paraná e Guaratuba. As estruturas terão alcance aproximado de seis quilômetros, ampliando a conectividade também para áreas rurais localizadas nas proximidades dessas rodovias.

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Com a conclusão do projeto, serão acrescentados mais de 580 quilômetros de cobertura móvel em importantes corredores logísticos e turísticos do Estado. "Também estamos ampliando a conectividade em uma área estratégica para o Paraná. A BR-277 liga Paranaguá a Foz do Iguaçu e terá cobertura ao longo de toda a sua extensão. Isso fortalece a logística, melhora a comunicação nas estradas e dá mais segurança para quem transporta mercadorias e para quem utiliza a rodovia diariamente", acrescentou o governador.

Segundo o diretor institucional da Vivo, Tiago Machado, o investimento representa uma ampliação significativa da infraestrutura de telecomunicações no Paraná. "Esse investimento de R$ 192 milhões será realizado até 2027 e vai representar uma transformação da cobertura no Estado. Teremos um aumento de mais de 16% na quantidade de sites, que são as estruturas que levam cobertura 4G e 5G para a população. Hoje a Vivo já está presente em 392 municípios paranaenses com a rede móvel e esse projeto mostra a nossa decisão de seguir ampliando, investindo e acelerando os investimentos no Paraná", detalha.