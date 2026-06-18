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Projeto propõe coleiras refletivas para cães abandonados como medida de segurança viária no Paraná

“Uma coleira refletiva pode parecer um detalhe, mas pode salvar vidas”, diz deputado Marcelo Rangel (PSD), autor da proposta

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ALEP
18/06/2026 às 09h23
Projeto propõe coleiras refletivas para cães abandonados como medida de segurança viária no Paraná
Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

Uma proposta apresentada pelo deputado estadual Marcelo Rangel (PSD), vice-líder do governador Ratinho Júnior na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), pretende reforçar a proteção aos animais em situação de rua por meio do uso de coleiras refletivas. O projeto de lei protocolado nesta segunda-feira (15) institui a medida em todo o Estado como forma de identificação, aumento da visibilidade e redução de acidentes envolvendo cães e outros animais abandonados.

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Conforme a proposta, as coleiras deverão ser confeccionadas com material resistente para uso externo e ter cor ou padrão refletivo que facilite a visualização durante a noite, contribuindo para reduzir o risco de atropelamentos e outros incidentes.

O deputado explica que a colocação das coleiras deverá ser realizada por entidades e iniciativas voltadas à proteção animal, incluindo organizações do terceiro setor, clínicas veterinárias parceiras, instituições de ensino superior com atuação na área de medicina veterinária e programas desenvolvidos em parceria com o Poder Público Estadual.

Um dos diferenciais do projeto é a previsão de que sua implementação ocorra sem gerar despesas para os cofres públicos estaduais. A iniciativa poderá ser viabilizada por meio de parcerias público-privadas, doações de empresas do setor pet, convênios com universidades e entidades de proteção animal, além de ações voluntárias de responsabilidade social.

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De acordo com Rangel, a iniciativa representa uma política pública de baixo custo e alto alcance social, fortalecendo a integração entre governo, universidades, entidades de proteção animal e iniciativa privada na construção de soluções voltadas à causa animal.

"Uma coleira refletiva pode parecer um detalhe, mas pode salvar vidas. Nossa proposta busca proteger os animais de rua, reduzir acidentes e incentivar uma ação conjunta entre o poder público e a sociedade em favor da causa animal", afirma Rangel.

O texto do PL também autoriza o Poder Executivo Estadual a regulamentar a futura lei, definindo os padrões visuais das coleiras e os procedimentos necessários para sua aplicação.

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Foto: Divulgação.
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