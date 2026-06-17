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Assembleia Legislativa do Paraná celebra 118 anos da imigração japonesa no Brasil

Sessão solene reuniu autoridades, representantes da comunidade nikkei e apresentações culturais em homenagem à contribuição dos imigrantes japoneses para o desenvolvimento do Estado e do país

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com Alep
17/06/2026 às 11h19
Assembleia Legislativa do Paraná celebra 118 anos da imigração japonesa no Brasil
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

POLÍTICA - A Assembleia Legislativa do Paraná realizou nesta terça-feira (16), em Curitiba, uma sessão solene em homenagem aos 118 anos da imigração japonesa no Brasil. A data é celebrada oficialmente em 18 de junho e marca a chegada dos primeiros imigrantes japoneses ao país, em 1908. A iniciativa foi proposta pelo deputado estadual Jairo Tamura (PL) e reuniu autoridades, lideranças da comunidade nikkei e representantes de instituições ligadas à cultura japonesa.

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Durante a cerimônia, realizada no Plenário da Casa de Leis, foram destacadas as contribuições da imigração japonesa para o desenvolvimento econômico, social e cultural do Paraná e do Brasil. Atualmente, o país abriga a maior população de descendentes de japoneses fora do Japão, com mais de 2 milhões de nipo-brasileiros.

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi (REP), ressaltou a influência da colonização japonesa em municípios paranaenses, especialmente na região Norte do Estado. Segundo ele, cidades como Assaí e Uraí tiveram seu crescimento impulsionado pela presença dos imigrantes japoneses, que contribuíram para o desenvolvimento local por meio do trabalho e da organização comunitária.

Autor da homenagem, o deputado Jairo Tamura destacou a importância da data para a comunidade nikkei e para o reconhecimento do legado deixado pelos imigrantes japoneses ao longo de mais de um século de história no Brasil.

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Representando a comunidade japonesa, o presidente da Associação Cultural e Beneficente Nipo-Brasileira de Curitiba (Nikkei Curitiba), Everson Takayama, relembrou os desafios enfrentados pelos pioneiros que chegaram ao país sem conhecer o idioma e as condições locais, mas que trouxeram valores culturais preservados pelas gerações seguintes.

O cônsul-geral do Japão em Curitiba, Toshinori Matsushiro, também participou da solenidade e destacou a trajetória dos imigrantes japoneses e sua contribuição para o desenvolvimento brasileiro ao longo das últimas décadas.

A cerimônia contou ainda com a presença do cônsul-geral adjunto Rei Oiwa, do vereador de Curitiba Nori Seto, da prefeita de Tamarana, Luzia Suzukawa, da vice-reitora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Vanessa Ishikawa, e do presidente da Câmara do Comércio e Indústria Brasil-Japão do Paraná, Hirofumi Nakagiri.

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O evento foi encerrado com apresentações culturais dos grupos Okinawa e Wakaba Taikô, que levaram música e tradições japonesas ao público presente.

Foto: Patryck Madeira/Arquivo/Sedest
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