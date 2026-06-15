Criança que morreu em acidente no Norte Pioneiro era de Ourinhos

Redação - Folha Extra

CAMBARÁ - Um grave acidente de trânsito registrado no início da madrugada deste domingo (14) culminou na morte de duas pessoas, entre elas, uma criança de dez anos. A situação foi registrada no trecho da rodovia BR369 que passa pelo município de Cambará, no Norte Pioneiro.

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, o acidente envolveu três veículos, sendo uma caminhonete Toyota Hilux, um VW Space Fox e um Honda Civic.

Conforme os dados colhidos no local, houve uma colisão traseira envolvendo a Hilux e o Space Fox que seguiam no mesmo sentido da rodovia. Em seguida, o Honda Civic que seguia no sentido contrário também acabou sendo atingido.

Com a violência do impacto, o veículo em que Gabriele Vilhena de Lima estava acabou saindo da pista e atingiu uma árvore. Infelizmente, a criança não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Além dela, uma mulher também veio a óbito, mas não teve sua identidade revelada. Outras seis pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas a hospitais da região.

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A situação mobilizou equipes da PRF, concessionária que administra o trecho, SAMU, Polícia Civil e IML.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.

A morte da criança causou forte comoção na cidade de Ourinhos. O velório teve início na madrugada desta segunda-feira (15) e o enterro foi realizado no Cemitério Municipal da cidade.