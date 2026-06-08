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Homem é preso por dever quase R$ 20 mil de pensão em cidade da região

Prisão aconteceu na última semana em Jacarezinho; dívida ultrapassa R$ 18 mil

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
08/06/2026 às 17h02
Homem é preso por dever quase R$ 20 mil de pensão em cidade da região
Foto: PCPR

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JACAREZINHO - Um homem de 45 anos de idade foi preso por dever quase R$ 20 mil de pensão em Jacarezinho, no Norte Pioneiro. Mandato foi expedido pela Vara Criminal da Comarca de Ourinhos, no estado de São Paulo.

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De acordo com a Polícia Civil, a decisão judicial decorre do não pagamento de pensão alimentícia. No processo, o débito apurado atualmente é de R$ 18.251,23. Com a ordem expedida, os policiais iniciaram as diligências, e conseguiram encontrar a residência do homem, no bairro Aeroporto.

No local, os policias não encontraram o homem, mas familiares informaram que ele estava trabalhando. Na sequência, os policiais se dirigiram até o endereço profissional do alvo, e realizou a abordagem. Após a confirmação da identidade, os policiais deram cumprimento ao mandado de prisão.

"A perspicácia e a rapidez com que os nossos agentes atuaram neste caso reforçam a extrema importância da interlocução e cooperação entre as polícias civis de diferentes estados", diz o delegado da PCPR Tristão Antônio Borborema de Carvalho. 

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O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.

A falta de pagamento de pensão alimentícia é o único caso de prisão por dívida previsto no Direito Brasileiro.

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