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Projeto de hortas escolares fortalece educação ambiental em Wenceslau Braz

Iniciativa implantou hortas em todas as escolas municipais, proporcionando aos estudantes experiências práticas sobre cultivo de alimentos e sustentabilidade

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
09/06/2026 às 15h39
Projeto de hortas escolares fortalece educação ambiental em Wenceslau Braz
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - Uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Wenceslau Braz tem ampliado as ações de educação ambiental nas escolas da rede municipal de ensino. A iniciativa contempla a implantação de hortas em todas as unidades escolares do município, proporcionando aos estudantes atividades práticas relacionadas ao cultivo de alimentos, sustentabilidade e preservação dos recursos naturais.

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O projeto tem como objetivo integrar o aprendizado em sala de aula às experiências desenvolvidas nos espaços de cultivo. Por meio das hortas, os alunos acompanham diferentes etapas da produção de alimentos, desde o preparo do solo e o plantio até os cuidados necessários para o desenvolvimento das hortaliças.

As atividades fazem parte de uma proposta conjunta das secretarias municipais, que busca estimular o contato das crianças com a natureza e ampliar o conhecimento sobre temas ambientais. Durante o processo, os estudantes têm a oportunidade de compreender a importância da produção de alimentos, do uso consciente dos recursos naturais e da preservação do meio ambiente.

A implantação das hortas foi realizada em todas as escolas municipais, que aderiram ao projeto e passaram a incorporar as atividades à rotina pedagógica. Os espaços são utilizados como ferramentas de aprendizagem, permitindo que conteúdos relacionados à sustentabilidade sejam trabalhados de forma prática e interdisciplinar.

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Além do aspecto educacional, o projeto também promove experiências que aproximam os alunos da origem dos alimentos consumidos diariamente. A proposta contribui para o desenvolvimento de hábitos relacionados à alimentação saudável e ao respeito pelos processos naturais envolvidos na produção agrícola.

As ações envolvem equipes pedagógicas, profissionais da área ambiental e a comunidade escolar, fortalecendo o trabalho conjunto em torno da conscientização ambiental. As atividades desenvolvidas nas hortas permitem que os estudantes participem diretamente das etapas de cultivo, observando na prática conceitos abordados em sala de aula.

Com a presença das hortas em todas as escolas da rede municipal, a iniciativa segue sendo desenvolvida em Wenceslau Braz como uma ferramenta de apoio ao ensino e à educação ambiental, promovendo experiências práticas voltadas ao conhecimento sobre sustentabilidade, preservação da natureza e produção de alimentos.

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Foto: Divulgação/Com edição
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