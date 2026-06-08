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Ladrões quebram vidro e furtam posto em Wenceslau Braz

Crime aconteceu durante a madrugada desta segunda-feira (07); dupla encapuzada invadiu o Posto Fox Millenium e levou dinheiro do caixa e produtos da conveniência

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
08/06/2026 às 16h46
Ladrões quebram vidro e furtam posto em Wenceslau Braz
Foto: Divulgação/Com edição

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Uma ação criminosa registrada na madrugada desta segunda-feira (08) mobilizou a Polícia Militar em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. Dois homens encapuzados invadiram o Posto Fox Millenium após quebrarem um dos vidros do estabelecimento. Eles furtaram dinheiro e mercadorias da conveniência.

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Conforme apurado pela reportagem, o crime aconteceu por volta das 3h40. Os suspeitos utilizaram a força para quebrar uma das portas de vidro do local e conseguir acesso ao interior do estabelecimento.

Após invadirem a conveniência, os criminosos foram até o caixa, de onde levaram cerca de R$ 200 em dinheiro. Além da quantia em espécie, também furtaram alguns produtos que estavam à venda no local.

O sistema de alarme do posto foi acionado durante a ação, fazendo com que equipes da Polícia Militar fossem deslocadas rapidamente para atender a ocorrência. No entanto, quando os policiais chegaram ao estabelecimento, os suspeitos já haviam fugido.

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Imagens de câmeras de monitoramento devem auxiliar no trabalho de investigação e na identificação dos autores do furto. Até o momento, ninguém foi preso.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que busca identificar os responsáveis e esclarecer todos os detalhes da invasão.

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