Ladrões quebram vidro e furtam posto em Wenceslau Braz

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Uma ação criminosa registrada na madrugada desta segunda-feira (08) mobilizou a Polícia Militar em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. Dois homens encapuzados invadiram o Posto Fox Millenium após quebrarem um dos vidros do estabelecimento. Eles furtaram dinheiro e mercadorias da conveniência.

Continua após a publicidade

Conforme apurado pela reportagem, o crime aconteceu por volta das 3h40. Os suspeitos utilizaram a força para quebrar uma das portas de vidro do local e conseguir acesso ao interior do estabelecimento.

Após invadirem a conveniência, os criminosos foram até o caixa, de onde levaram cerca de R$ 200 em dinheiro. Além da quantia em espécie, também furtaram alguns produtos que estavam à venda no local.

O sistema de alarme do posto foi acionado durante a ação, fazendo com que equipes da Polícia Militar fossem deslocadas rapidamente para atender a ocorrência. No entanto, quando os policiais chegaram ao estabelecimento, os suspeitos já haviam fugido.

Continua após a publicidade

Imagens de câmeras de monitoramento devem auxiliar no trabalho de investigação e na identificação dos autores do furto. Até o momento, ninguém foi preso.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que busca identificar os responsáveis e esclarecer todos os detalhes da invasão.