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Missa de Corpus Christi reúne dezenas de fiéis na Catedral de Jacarezinho

Missa reuniu fiéis, membros do clero e representantes de diferentes comunidades da Diocese de Jacarezinho

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
08/06/2026 às 10h55
Missa de Corpus Christi reúne dezenas de fiéis na Catedral de Jacarezinho
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

JACAREZINHO - A Catedral Diocesana Imaculada Conceição e São Sebastião, em Jacarezinho, no Norte Pioneiro, recebeu na manhã da última quinta-feira (4) a celebração da Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo (Corpus Christi), presidida pelo bispo diocesano, dom Antônio Braz Benevente. A missa reuniu fiéis, membros do clero e representantes de diferentes comunidades da Diocese de Jacarezinho.

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A celebração contou com a presença das paróquias do município, acompanhadas de seus párocos, além de padres dos seminários diocesanos, seminaristas e diáconos permanentes. Um grande número de fiéis participou da solenidade, que integra o calendário litúrgico da Igreja Católica e marca a devoção à Eucaristia.

Durante a celebração, os fiéis acompanharam a missa solene realizada na Catedral Diocesana, espaço central das atividades religiosas da Diocese. A cerimônia reuniu diferentes expressões da comunidade católica local em um momento de oração e unidade.

Ao término da missa, foi realizada a tradicional procissão com o Santíssimo Sacramento pelas ruas no entorno da Catedral Diocesana. O percurso contou com a participação dos fiéis e das lideranças religiosas presentes na celebração.

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As vias ao redor da Catedral foram ornamentadas com tapetes confeccionados por voluntários de todas as paróquias da cidade. Os materiais utilizados incluíram fuxico e tricô, produzidos especialmente para a celebração, compondo o trajeto da procissão e destacando a tradição cultural e religiosa do evento em Jacarezinho.

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