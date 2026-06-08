Homem é esfaqueado na noite do domingo no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

JACAREZINHO - Um homem ficou gravemente ferido após ser atingido com golpes de faca. O crime foi registrado na noite do domingo (07) na cidade de Jacarezinho, no Norte Pioneiro.

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais receberam um chamado informando que um homem havia sido esfaqueado no bairro Vila Silas. Diante do chamado, a equipe foi ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, a equipe foi informada que um homem havia sido esfaqueado após uma desavença na esquina das ruas Pernambuco com a Maranhão. Em seguida, a vítima mesmo ferida conseguiu caminhar até uma lanchonete e pediu por socorro. Depois, o homem se sentou na calçada e desmaiou.

Diante da situação, o homem foi socorrido pela equipe do SAMU e encaminhado ao hospital para receber atendimento médico.

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Frente aos fatos, os policiais realizaram diligências em busca do autor do crime, mas até o momento, não foram divulgadas informações se este foi encontrado ou identificado.

O caso segue sendo investigado.