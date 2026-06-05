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Briga de casal acaba com homem preso em Wenceslau Braz

Caso aconteceu na noite desta quinta-feira (04); homem foi preso após fazer ameaças contra a mulher

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
05/06/2026 às 16h29
Briga de casal acaba com homem preso em Wenceslau Braz
Homem foi preso pela PM e levado à Delegacia. Foto: Folha Extra

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Uma briga de casal terminou em prisão na noite desta quinta-feira (04) em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. De acordo com informações apuradas pela reportagem, o homem passou a fazer ameaças contra a mulher, que acionou a polícia e ele acabou preso.

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O caso aconteceu por volta das 22h, na Vila Los Angeles, quando um casal, ambos de 20 anos de idade, começou a discutir. A discussão foi esquentando, e em determinado momento, o homem passou a proferir ameaças contra a mulher.

Imediatamente, a mulher acionou a Polícia Militar, que rapidamente se dirigiu até o local. Lá, a vítima contou sobre a discussão, e que o homem teria feito ameaças contra ela. Frente aos fatos, o homem foi preso em flagrante por violência doméstica.

Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil e, posteriormente, à Cadeia Pública, onde permanece à disposição da Justiça.

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Foto: Divulgação
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