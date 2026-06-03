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Governo do Paraná leva atendimento da Saúde da Mulher para Wenceslau Braz e Região

Carreta Saúde da Mulher fica no município até sábado com atendimentos, consultas e exames para mulheres de toda a região

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com AEN
03/06/2026 às 16h55
Governo do Paraná leva atendimento da Saúde da Mulher para Wenceslau Braz e Região
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - A Carreta Saúde da Mulher está em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, oferecendo consultas, exames e atendimentos especializados para mulheres de nove municípios da região. A ação é promovida pelo Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), e integra o programa Paraná Rosa, voltado à prevenção e ao diagnóstico precoce de doenças que afetam a população feminina.

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A unidade móvel está instalada na Rua Manoel Gil, em frente ao Ginásio de Esportes, e atende entre os dias 2 e 6 de junho e, posteriormente, de 9 a 13 de junho. Além das moradoras de Wenceslau Braz, a iniciativa contempla mulheres dos municípios de Salto do Itararé, São José da Boa Vista, Siqueira Campos, Santo Antônio da Platina, Quatiguá, Joaquim Távora, Ibaiti e Tomazina.

O objetivo da ação é ampliar o acesso aos serviços de saúde e fortalecer o diagnóstico precoce de doenças como o câncer de mama e o câncer do colo do útero. Para garantir a organização dos atendimentos, os agendamentos são realizados previamente pelas equipes das secretarias municipais de saúde dos municípios participantes.

A estrutura da carreta possui capacidade operacional para realizar diariamente até 80 mamografias, 80 ultrassonografias, 80 consultas médicas e 45 exames citopatológicos, conhecidos como papanicolau. Os procedimentos são considerados fundamentais para a identificação precoce de alterações e doenças, permitindo encaminhamento e acompanhamento mais rápidos quando necessário.

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Nesta edição do programa, uma das novidades é a inclusão de teleconsultas médicas, ferramenta que amplia o acesso da população a especialistas e reforça o atendimento em municípios mais distantes dos grandes centros urbanos. A medida busca agilizar avaliações clínicas e fortalecer a rede de assistência à saúde da mulher.

O Paraná Rosa é uma estratégia estadual voltada à promoção da saúde feminina por meio de ações de prevenção, orientação e diagnóstico. A iniciativa percorre diferentes regiões do Estado levando serviços especializados para municípios que, muitas vezes, enfrentam limitações de acesso a exames e consultas de média complexidade.

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