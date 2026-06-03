Investigação revela venda de carne imprópria para consumo no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JACAREZINHO - Um homem de 42 anos foi preso nesta terça-feira (02) pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) após ser flagrado comercializando carne bovina de forma irregular em Jacarezinho, no Norte Pioneiro. Durante a ação, os policiais encontraram cerca de 130 quilos de carne armazenados em um freezer na residência do suspeito.

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De acordo com a PCPR, o caso veio à tona durante uma investigação relacionada ao furto de animais de produção no município. Conforme as diligências avançaram, os policiais receberam informações de que o homem estaria vendendo carne bovina de forma irregular no bairro Jardim Panorama.

O suspeito foi localizado e, segundo o delegado Tristão Borborema, informou aos policiais que havia abatido um animal e comercializado parte da carne. Em seguida, ele indicou o local onde o restante do produto estava armazenado.

Na sequência, equipes da Polícia Civil e da Vigilância Sanitária realizaram uma fiscalização no imóvel. No local, foram encontrados aproximadamente 130 quilos de carne bovina acondicionados em um freezer.

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“Após inspeção técnica, a Vigilância Sanitária determinou a apreensão e inutilização do material por considerá-lo impróprio para consumo humano. Cerca de 54 quilos da carne já haviam sido comercializados antes da fiscalização”, explicou o delegado.

Diante da situação, o homem foi autuado em flagrante pelos crimes contra as relações de consumo e contra a saúde pública, sendo encaminhado ao sistema penitenciário.

A Polícia Civil segue com as investigações para apurar a extensão da comercialização da carne e identificar possíveis compradores do produto.