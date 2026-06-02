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Carreta Saúde da Mulher realiza atendimentos em Wenceslau Braz na semana que vem

Unidade Móvel chega a cidade no dia 09 e vai realizar consultas e exames para mulheres dos municípios da região

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com AEN
02/06/2026 às 15h46
Carreta Saúde da Mulher realiza atendimentos em Wenceslau Braz na semana que vem
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - A Carreta Saúde da Mulher, iniciativa do Governo do Paraná por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), está em Wenceslau Braz ,no Norte Pioneiro, para oferecer consultas, exames e atendimentos especializados voltados à saúde feminina. A unidade móvel está instalada na Rua Manoel Gil, em frente ao Ginásio de Esportes, e realiza atendimentos entre os dias 2 e 6 de junho e, posteriormente, de 9 a 13 de junho.

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A ação integra o programa Paraná Rosa, voltado à ampliação da prevenção e do diagnóstico precoce de doenças que afetam as mulheres. Além das moradoras de Wenceslau Braz, a carreta também atenderá pacientes dos municípios de Salto do Itararé, São José da Boa Vista, Siqueira Campos, Santo Antônio da Platina, Quatiguá, Joaquim Távora, Ibaiti e Tomazina.

Os atendimentos são realizados mediante agendamento prévio, organizado pelas equipes municipais de saúde. A medida busca garantir maior organização, eficiência e rapidez no acesso aos serviços oferecidos pela unidade itinerante.

A estrutura da carreta possui capacidade para realizar diariamente até 80 mamografias, 80 exames de ultrassonografia, 80 consultas médicas e 45 coletas de exame citopatológico, conhecido como papanicolau. Os procedimentos têm como foco a prevenção e a identificação precoce de doenças como o câncer de mama e o câncer do colo do útero.

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Nesta edição do programa, uma das novidades é a oferta de teleconsultas médicas, ampliando o acesso a atendimentos especializados para mulheres residentes em municípios mais distantes dos grandes centros urbanos. A iniciativa busca complementar os serviços presenciais e aumentar a cobertura da assistência em saúde.

De acordo com a idealizadora do programa Paraná Rosa e primeira-dama do Estado, Luciana Saito Massa, a ampliação dos serviços reforça o compromisso com a prevenção e o cuidado integral da saúde da mulher. Ela destacou que a inclusão das teleconsultas representa mais um avanço para alcançar pacientes que enfrentam dificuldades de acesso ao atendimento especializado.

O secretário estadual da Saúde, César Neves, afirmou que a Carreta Saúde da Mulher fortalece a estratégia de regionalização da saúde no Paraná ao levar serviços especializados para localidades mais afastadas. Já a diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Sesa, Maria Goretti David Lopes, informou que mulheres atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) que apresentarem alterações nos exames recebem acompanhamento para investigação complementar e encaminhamento para tratamento quando necessário.

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