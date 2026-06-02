Caminhoneiro joga veículo para fora da pista e evita tragédia em Jacarezinho

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JACAREZINHO - Um ato de rapidez evitou um acidente na tarde desta terça-feira (2) na BR-153, em Jacarezinho, no Norte Pioneiro. A situação foi registrada por volta das 13h10, no km 19 da rodovia, entre o Trevo do Santo e o Motel do Pontilhão, em um trecho onde são realizadas obras e o trânsito opera no sistema Pare e Siga.

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De acordo com informações divulgadas pelo Tabajara Notícias, um caminhoneiro seguia pela rodovia quando se deparou com veículos parados à sua frente. Mesmo trafegando em baixa velocidade, o motorista avaliou que não conseguiria parar o caminhão a tempo e decidiu jogar o veículo para fora da pista para evitar uma colisão.

A manobra chamou a atenção de quem passava pelo local e evitou que o caminhão atingisse um automóvel que aguardava a liberação do trânsito.

Após o ocorrido, o motorista relatou que outro caminhão, carregado com cana-de-açúcar, passou pelo mesmo trecho pouco tempo depois e também precisou realizar uma manobra de emergência para evitar um acidente.

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Apesar do susto e dos momentos de tensão, ninguém ficou ferido.