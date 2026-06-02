Itaú fecha agência de Wenceslau Braz e transfere atendimento para cidade vizinha

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - O Itaú Unibanco vai encerrar as atividades da agência de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. A informação foi detalhada pelo banco em resposta exclusiva à Folha Extra. O atendimento ao público será encerrado no próximo dia 17 de junho, marcando o fim das operações presenciais da instituição financeira no município.

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A partir da data, os clientes que precisarem de atendimento presencial deverão procurar a agência do banco em Siqueira Campos, localizada na Rua dos Expedicionários, nº 1556, na região central da cidade.

O fechamento da unidade faz parte de um movimento nacional adotado pelo Itaú nos últimos anos, impulsionado pelo crescimento do uso de serviços digitais. Em nota encaminhada à reportagem, o banco informou que atualmente cerca de 97% das transações realizadas por pessoas físicas já acontecem por meio dos canais digitais.

Segundo a instituição, a estratégia tem como foco ampliar a experiência digital dos clientes por meio do aplicativo e demais plataformas online, reduzindo a necessidade de deslocamentos até agências físicas para a realização de operações bancárias do dia a dia.

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Apesar do encerramento da agência de Wenceslau Braz, o banco afirma que continuará oferecendo atendimento presencial na região. Conforme o posicionamento enviado à Folha, os clientes serão direcionados para a unidade de Siqueira Campos, garantindo a continuidade dos serviços presenciais para quem ainda necessita desse tipo de suporte.

O Itaú também destacou que a transformação do modelo de atendimento não significa o fim da presença física da instituição. De acordo com o banco, as agências passarão por um processo de reformulação nos próximos anos, assumindo um perfil mais consultivo e especializado.

A proposta, segundo a instituição financeira, é concentrar esforços em atendimentos voltados a orientação financeira, relacionamento e soluções personalizadas, enquanto as operações mais simples continuam sendo realizadas pelos meios digitais.

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O fechamento da unidade deve impactar principalmente clientes que utilizam o atendimento presencial com frequência, especialmente idosos, aposentados e pessoas com menor familiaridade com aplicativos e serviços online.

Com o encerramento das atividades em Wenceslau Braz, a cidade perde uma das principais agências bancárias em funcionamento no município. A mudança acompanha uma tendência observada em diversas cidades brasileiras, onde instituições financeiras têm reduzido estruturas físicas e ampliado investimentos em tecnologia e atendimento digital.

Confira abaixo a íntegra do posicionamento enviado pelo Itaú à Folha Extra: