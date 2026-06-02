Itaú fecha agência de Wenceslau Braz e transfere atendimento para cidade vizinha

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA
WENCESLAU BRAZ - O Itaú Unibanco vai encerrar as atividades da agência de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. A informação foi detalhada pelo banco em resposta exclusiva à Folha Extra. O atendimento ao público será encerrado no próximo dia 17 de junho, marcando o fim das operações presenciais da instituição financeira no município.
A partir da data, os clientes que precisarem de atendimento presencial deverão procurar a agência do banco em Siqueira Campos, localizada na Rua dos Expedicionários, nº 1556, na região central da cidade.
O fechamento da unidade faz parte de um movimento nacional adotado pelo Itaú nos últimos anos, impulsionado pelo crescimento do uso de serviços digitais. Em nota encaminhada à reportagem, o banco informou que atualmente cerca de 97% das transações realizadas por pessoas físicas já acontecem por meio dos canais digitais.
Segundo a instituição, a estratégia tem como foco ampliar a experiência digital dos clientes por meio do aplicativo e demais plataformas online, reduzindo a necessidade de deslocamentos até agências físicas para a realização de operações bancárias do dia a dia.
Apesar do encerramento da agência de Wenceslau Braz, o banco afirma que continuará oferecendo atendimento presencial na região. Conforme o posicionamento enviado à Folha, os clientes serão direcionados para a unidade de Siqueira Campos, garantindo a continuidade dos serviços presenciais para quem ainda necessita desse tipo de suporte.
O Itaú também destacou que a transformação do modelo de atendimento não significa o fim da presença física da instituição. De acordo com o banco, as agências passarão por um processo de reformulação nos próximos anos, assumindo um perfil mais consultivo e especializado.
A proposta, segundo a instituição financeira, é concentrar esforços em atendimentos voltados a orientação financeira, relacionamento e soluções personalizadas, enquanto as operações mais simples continuam sendo realizadas pelos meios digitais.
O fechamento da unidade deve impactar principalmente clientes que utilizam o atendimento presencial com frequência, especialmente idosos, aposentados e pessoas com menor familiaridade com aplicativos e serviços online.
Com o encerramento das atividades em Wenceslau Braz, a cidade perde uma das principais agências bancárias em funcionamento no município. A mudança acompanha uma tendência observada em diversas cidades brasileiras, onde instituições financeiras têm reduzido estruturas físicas e ampliado investimentos em tecnologia e atendimento digital.
"O Itaú Unibanco vem transformando sua estratégia de Varejo PF, com foco em oferecer uma experiência digital cada vez mais fluida e hiperpersonalizada. Hoje, cerca de 97% das transações de pessoas físicas já ocorrem pelos canais digitais, e o superapp vem se consolidando como um aliado na gestão financeira do dia a dia. Cada vez mais, vamos levar a experiência digital a novos patamares, direcionando investimentos para equipar times comerciais, em pontos físicos e digitais, para liderar conversas ainda mais qualificadas e soluções aderentes às necessidades dos clientes.
Essa transformação também redefine o papel da rede física, que continuará sendo parte essencial da estratégia e passará, ao longo dos próximos anos, a adotar um modelo mais consultivo e nichado. As unidades estarão preparadas para atender diferentes perfis com maior proximidade e especialização, unindo a eficiência do digital a uma presença humana acolhedora e qualificada nos momentos que exigem relacionamento e orientação financeira.
O banco informa que a agência 3825, localizada em Wenceslau Braz (PR) encerrará seu atendimento ao público no dia 17/06. A partir dessa data, os clientes passarão a ser atendidos pela agência 3896, situada na R. dos Expedicionários, 1556, Centro, Siqueira Campos (PR). A mudança garante a continuidade do atendimento presencial, além do acesso aos canais digitais."