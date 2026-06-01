Prefeitura inaugura nova Agência do Trabalhador em Wenceslau Braz

Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - A Prefeitura de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, inaugurou a nova Agência do Trabalhador, que passa a atender a população em um espaço reformulado e preparado para ampliar os serviços voltados à geração de emprego, qualificação profissional e intermediação de mão de obra no município.

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A nova estrutura foi projetada para oferecer mais conforto, acessibilidade e melhores condições de atendimento aos trabalhadores e empregadores. O local passa a funcionar como um ponto de apoio para quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho, além de facilitar o acesso a oportunidades de capacitação profissional.

Entre os serviços disponibilizados pela Agência do Trabalhador estão a intermediação de vagas de emprego, encaminhamento de candidatos para processos seletivos e orientações relacionadas ao mercado de trabalho. O espaço também atenderá empresas que necessitam de apoio na divulgação de vagas e na busca por profissionais para contratação.

Com a modernização da unidade, a expectativa é ampliar as ações voltadas ao desenvolvimento profissional da população, por meio da oferta de informações, orientações e iniciativas de qualificação que contribuam para o aumento da empregabilidade dos trabalhadores locais.

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A Agência do Trabalhador desempenha papel importante na conexão entre empresas e profissionais, auxiliando na redução das dificuldades de acesso às oportunidades disponíveis no mercado. O serviço também atua como ferramenta de apoio para trabalhadores em busca de novas oportunidades e para empregadores que necessitam preencher vagas de forma mais ágil.

A inauguração da nova unidade ocorre em um momento de fortalecimento das políticas voltadas ao desenvolvimento econômico local e à valorização da mão de obra do município. A estrutura renovada busca atender à demanda crescente por serviços de emprego e qualificação, oferecendo um ambiente mais adequado para o atendimento da população.