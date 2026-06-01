Publicidade
ALEP SELO TRANSPARENCIA - TOPO

Prefeitura inaugura nova Agência do Trabalhador em Wenceslau Braz

Espaço foi reformulado para ampliar os serviços voltados a geração de emprego e qualificação profissional no município

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
01/06/2026 às 15h18
Prefeitura inaugura nova Agência do Trabalhador em Wenceslau Braz
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - A Prefeitura de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, inaugurou a nova Agência do Trabalhador, que passa a atender a população em um espaço reformulado e preparado para ampliar os serviços voltados à geração de emprego, qualificação profissional e intermediação de mão de obra no município.

Continua após a publicidade

A nova estrutura foi projetada para oferecer mais conforto, acessibilidade e melhores condições de atendimento aos trabalhadores e empregadores. O local passa a funcionar como um ponto de apoio para quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho, além de facilitar o acesso a oportunidades de capacitação profissional.

Entre os serviços disponibilizados pela Agência do Trabalhador estão a intermediação de vagas de emprego, encaminhamento de candidatos para processos seletivos e orientações relacionadas ao mercado de trabalho. O espaço também atenderá empresas que necessitam de apoio na divulgação de vagas e na busca por profissionais para contratação.

Com a modernização da unidade, a expectativa é ampliar as ações voltadas ao desenvolvimento profissional da população, por meio da oferta de informações, orientações e iniciativas de qualificação que contribuam para o aumento da empregabilidade dos trabalhadores locais.

Continua após a publicidade

A Agência do Trabalhador desempenha papel importante na conexão entre empresas e profissionais, auxiliando na redução das dificuldades de acesso às oportunidades disponíveis no mercado. O serviço também atua como ferramenta de apoio para trabalhadores em busca de novas oportunidades e para empregadores que necessitam preencher vagas de forma mais ágil.

A inauguração da nova unidade ocorre em um momento de fortalecimento das políticas voltadas ao desenvolvimento econômico local e à valorização da mão de obra do município. A estrutura renovada busca atender à demanda crescente por serviços de emprego e qualificação, oferecendo um ambiente mais adequado para o atendimento da população.

“Esse livro eu não escrevi sozinho. Ele só existe porque essas pessoas tiraram um tempo para contar suas histórias. É um trabalho coletivo”, destacou Iago. Foto: Folha Extra
“MEIA-NOITE” Há 9 minutos

Histórias de moradores antigos de Wenceslau Braz ganham espaço em livro de terror

“Meia-Noite em Wenceslau” reúne histórias contadas por moradores da cidade, onde o escritor brasense Iago Koskoski resgata lendas, causos e experiências sobrenaturais

 Acidente foi fatal. Foto: Divulgação
TRAGÉDIA Há 1 dia

Morador de Wenceslau Braz morre após carro sair da pista e atingir árvore em São José da Boa Vista 

Tragédia aconteceu na manhã deste domingo (31); impacto da colisão foi fatal 

 Câmeras registraram o momento. Foto: Divulgação
TRAGÉDIA NA PR-092 Há 2 dias

Veja o vídeo: Homem sai de prostíbulo, deita na pista e morre atropelado em Wenceslau Braz

Câmeras registraram a saída do estabelecimento, o momento em que ele se deita na PR-092, e o acidente; tragédia aconteceu na madrugada deste sábado (30)

Foto: PMPR
INVASÃO, LUTA E TIRO Há 3 dias

Adolescente invade casa, entra em luta com morador e dispara arma da vítima em Wenceslau Braz

Suspeito de 16 anos foi perseguido e apreendido pela Polícia Militar após fugir; ele confessou ainda ter furtado outra arma da mesma vítima meses atrás

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 4 dias

Wenceslau Braz promove curso de meliponicultura e incentiva criação de abelhas sem ferrão no município

Capacitação reuniu teoria e prática e destacou a preservação ambiental, a biodiversidade e o fortalecimento da agricultura familiar no Norte Pioneiro

Wenceslau Braz - PR
Wenceslau Braz - PR
Cidade com cerca 20 mil habitantes, tem na Agricultura a sua base econômica. Margeada pela PR 092, é entroncamento rodoviário sentido sul do Estado de São Paulo (Ourinhos e Itaporanga) e Norte do Paraná (sentido Londrina).
Ver notícias
Publicidade
ALEP SELO TRANSPARENCIA - 300X250
Últimas notícias
NORTE PIONEIRO Há 1 minuto

Prefeitura inaugura nova Agência do Trabalhador em Wenceslau Braz
“MEIA-NOITE” Há 9 minutos

Histórias de moradores antigos de Wenceslau Braz ganham espaço em livro de terror
CAMPOS GERAIS Há 13 minutos

Jaguariaíva passa a contar com ambulância para procedimentos de alta complexidade
CALENDÁRIO Há 5 horas

Mês de junho traz fenômenos astronômicos com espetáculos no céu
LUTO EM IBAITI Há 5 horas

Morte de servidora da prefeitura causa comoção em Ibaiti

Publicidade
CAPAL COOP 300X250
Blogs e colunas
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO O Amor Entra em Cena em Siqueira Campos
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR Coluna da ADI – Pelo Paraná
Oliveira Junior
Oliveira Junior Mataram o cachorro Orelha e foram ver o Pluto na Disney
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados