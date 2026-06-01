Morte de servidora da prefeitura causa comoção em Ibaiti

Redação - Folha Extra

IBAITI - A morte de uma mulher de 31 anos causou comoção no município de Ibaiti, no Norte Pioneiro. Elizandra de Abreu Gonçalves era servidora da prefeitura na área da Saúde e morreu vítima de um acidente de trânsito registrado na quinta-feira (28) em Guapirama.

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Segundo informações do boletim de ocorrência registrado pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos, o acidente aconteceu no início da manhã na rodovia PR218 no trecho que liga os municípios de Guapirama a Jundiaí do Sul.

Conforme os dados colhidos no local, Elizandra pilotava uma motocicleta Honda CG 160 no sentido Guapirama a Jundiaí do Sul quando, na altura do km 54 da rodovia, acabou colidindo contra a traseira de um caminhão caçamba que estava parado na rodovia devido a problemas mecânicos.

Com a violência do impacto, Elizandra teve ferimentos graves. Equipes de socorro foram acionadas e estiveram no local, mas quando chegaram, a vítima já estava morta. Já o motorista do caminhão não havia sido identificado. O veículo foi recolhido devido a pendências administrativas.

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O caso foi repassado a equipe da Polícia Civil e as causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas. O corpo de Elizandra foi recolhido pelo IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho e sepultado na sexta-feira (29) sob forte comoção.

A prefeitura de Ibaiti emitiu nota lamentando o falecimento da servidora que atuava na área da Saúde no município.