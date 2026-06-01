Corpo carbonizado é encontrado dentro de casa que pegou fogo em Ibaiti

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA
IBAITI - Um homem foi encontrado morto carbonizado no início da noite deste domingo (31) em Ibaiti, no Norte Pioneiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a casa em que ele estava foi consumida por um incêndio, e ele morreu antes do socorro chegar.
Conforme as informações oficiais, por volta das 20h, a Polícia Militar solicitou apoio dos bombeiros na rua Bela Vista, onde um cômodo da casa havia sido consumido pelas chamas e a vítima estaria dentro da residência.
Frente ao chamado, as equipes se deslocaram rapidamente. No local, precisaram forçar a entrada para combater o fogo. Depois de entrarem, os bombeiros confirmaram que a sala da casa era o único ambiente tomado pelas chamas, e nele encontraram o homem, totalmente carbonizado.
Após o combate das chamas, os bombeiros procuraram outras possíveis vítimas, mas não houve. A cena foi entregue à Polícia Militar para dar início às investigações sobre a causa do incêndio.