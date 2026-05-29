Presa, Deolane Bezerra fica em silêncio em novo depoimento à polícia

A influenciadora e advogada Deolane Bezerra adotou uma postura que chamou a atenção das autoridades na última quarta-feira (27/5). Alvo de uma megaoperação da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo, ela optou por permanecer em silêncio absoluto durante o seu interrogatório na Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, no interior do Estado.

Segundo informações do SBT News, a decisão de não responder aos questionamentos dos investigadores seguiu a orientação da equipe jurídica de Deolane. O silêncio, por outro lado, gerou surpresa nos bastidores do caso. Isso porque, desde a decretação da prisão preventiva na semana passada, familiares da influenciadora e advogada vêm utilizando as redes sociais para reclamar.

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Os parentes de Deolane alegam que ela não estava tendo a oportunidade de se defender ou de apresentar sua versão dos fatos. Para viabilizar a oitiva e evitar uma grande operação de escolta, dois delegados foram deslocados diretamente para dentro do presídio. Com a medida, a influenciadora e advogada não precisou ser transferida para a sede da Polícia Civil na região de Presidente Prudente (SP).

Deolane é investigada por suspeita de participação em um robusto esquema de organização criminosa e lavagem de dinheiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Fonte original Portal Leo Dias.