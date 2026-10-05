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Augusto Cury anuncia saída da política e se posiciona sobre segundo turno

Após terminar o primeiro turno com 2,89% dos votos, ex-candidato afirmou que não pretende declarar apoio a Lula ou Flávio Bolsonaro

Por: DAVI MARTINS Fonte: LEO DIAS
05/10/2026 às 18h00
Augusto Cury anuncia saída da política e se posiciona sobre segundo turno
Augusto Cury (Crédito: Reprodução Instagram @g1)

Após o resultado do primeiro turno das eleições, Augusto Cury (Avante), que disputou a Presidência da República, anunciou na noite deste domingo (4/10), em entrevista coletiva realizada em Ribeirão Preto (SP), que está deixando a política. Terceiro colocado na disputa, o escritor também afirmou que não pretende declarar apoio a Flávio Bolsonaro (PL) ou a Lula (PT) no segundo turno.

Cury terminou o primeiro turno com 2,89% dos votos válidos, o equivalente a 3.448.569 votos. Durante a coletiva, ele deixou claro que não pretende se posicionar em relação aos dois candidatos que seguem na disputa. “Eu me silencio completamente em relação àqueles que estarão no segundo turno, se é que vai haver segundo turno”, iniciou o ex-candidato, na ocasião, antes da confirmação do segundo turno.

Na sequência, Cury reforçou que não autorizou ninguém a falar em seu nome e de seu vice, o ex-deputado federal Júlio Delgado, sobre um eventual apoio. “Ninguém está autorizado a, em meu nome e nem em nome do Júlio, a pedir ou dizer que vai apoiar qualquer um dos candidatos. E eu gostaria de me silenciar em relação a isso”, afirmou.

O escritor também aproveitou a ocasião para comunicar que não pretende voltar a disputar um cargo político. “Hoje eu tenho claro dentro de mim 100% de convicção que eu não vou continuar na política. Hoje dentro de mim… Amanhã ninguém sabe, mas eu costumo não mudar de opinião quando eu tenho convicção muito grande”, completou.

Segundo Cury, a decisão parte do respeito à escolha feita pelos eleitores. “Se o povo brasileiro entendeu que deve continuar essa polarização, eu só posso respeitar a vontade soberana do povo brasileiro, sem qualquer mágoa. Estou triste porque eu sei que eu poderia fazer muito junto com o Júlio Delgado, mas, por outro lado, é o exercício da democracia”, afirmou.

Fonte original Portal Leo Dias.

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