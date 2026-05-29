Ex-médico da CBF vê chance de Neymar ser cortado da Copa e questiona diagnóstico do Santos

A situação física de Neymar virou tema central do Tá Em Jogo, da LeoDias TV, desta quinta-feira (28/5). Em entrevista ao apresentador Ivan Moré e ao comentarista do programa, Jogui Romero, o médico Nemi Sabeh, que trabalhou por anos nas seleções de base e feminina da CBF, fez uma análise detalhada sobre a lesão do camisa 10 e levantou dúvidas sobre o diagnóstico inicial divulgado pelo Santos.

Segundo o especialista, existe uma dificuldade técnica importante para interpretar corretamente lesões musculares logo após o trauma, principalmente por conta do sangramento interno provocado na região atingida.

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“Acho que a avaliação imediata de uma trauma, ou de uma lesão muscular, seja ela qual for, ela faz um sangramento local. E existe uma dificuldade de interpretação das fibras, se houveram ou não a ruptura pelo sangue em volta. Indiretamente, pelo sangue, você entende que existe uma lesão. Mas a lesão, o tamanho, se é 1, 2, se é fibra, tendão, ou apenas a face que recobre o músculo, ela sangra de qualquer forma”, explicou.

Durante a conversa, Nemi detalhou que existe, inclusive, debate dentro da medicina esportiva sobre qual método de exame oferece uma leitura mais precisa nas primeiras horas após uma lesão muscular.

“E é discutido hoje na medicina esportiva se a gente faz uma ressonância ou um ultrassom. No dia do trauma às vezes a gente prefere até um ultrassom, porque a ressonância vai dar muito brilho, com muito sangue no local, e isso pode confundir a interpretação”, afirmou.

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O médico também disse compreender a dificuldade enfrentada pelo departamento médico do Santos no momento inicial da lesão e apontou que o quadro pode não ter sido totalmente identificado logo após a pancada sofrida pelo atacante.

“É nisso que me ponho no lugar do departamento médico do Santos. Porque a interpretação inicial de uma lesão, é dificultada pelo método que a gente utiliza. A lesão do Neymar, ali no momento, com sangue quente, não é um lesão caracterizada, com uma classificação”, analisou.

Na sequência, o ex-profissional da CBF levantou a hipótese de que o problema muscular já pudesse ser uma lesão grau 2 desde o primeiro exame realizado no atacante: “Por isso que entendo o Rodrigo Lasmar, quando fala com o atleta ali do lado, com um novo exame de ressonância hoje sem sangue, sem imagem ruim… então duvido que essa lesão já não era um gráu 2 lá atrás.”

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Retorno antes da estreia e risco de corte

Apesar do alerta, Nemi afirmou acreditar que Neymar ainda pode ter condições de atuar antes mesmo da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Segundo ele, o processo de recuperação envolve uma programação específica de controle de carga, resposta muscular e evolução física.

O médico apontou ainda que o vídeo recente em que Neymar aparece fazendo exercícios de bicicleta é visto como um indicativo positivo dentro da recuperação. Mesmo assim, o especialista ressaltou que o momento mais delicado ainda está por vir: o retorno aos trabalhos em campo com o restante do grupo.

Durante participação no programa, uma enquete levantada pelo chat questionou se existiria risco de Neymar acabar cortado da Copa caso a recuperação não evolua conforme o esperado. Nemi respondeu que esse cenário segue possível.

“Eu acho que ele poderia ser cortado sim, existe a chance de acontecer isso, principalmente quando ele voltar pro grupo. É um momento quando as atenções vão tá pra esse retorno, que ficará entre a performance e o retorno da ruptura. E isso é uma coisa que pode acontecer”, declarou.

Segundo ele, o calendário curto da Copa do Mundo aumenta ainda mais a pressão sobre a recuperação do camisa 10. “Aí o tempo joga um pouco contra, porque o primeiro jogo é 1 dia depois do provável retorno”, concluiu.

Com longa trajetória na medicina esportiva ligada à Seleção Brasileira, Nemi Sabeh trabalhou durante anos nas categorias de base e também na equipe feminina da CBF. O médico participou diretamente de processos de recuperação em Copas do Mundo e relembrou, durante o programa, experiências marcantes envolvendo decisões delicadas sobre atletas lesionados.

Entre elas, o acompanhamento da recuperação de Marta na Copa do Mundo Feminina de 2019 e também o difícil momento em que precisou comunicar cortes da zagueira Érika em duas edições do torneio. O histórico foi usado pelo especialista para contextualizar o peso técnico e emocional que envolve avaliações médicas em períodos curtos de preparação para uma Copa do Mundo.

Neymar foi diagnosticado com uma lesão grau 2 na panturrilha direita após exames realizados na Granja Comary. O atacante não participou do primeiro treino da Seleção Brasileira e segue em tratamento sob acompanhamento do departamento médico da CBF.